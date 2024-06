Den un bishita cu tabata yena di emocion y compromiso, mr. Mike Eman a cana durante fin di siman den e bario di Mabon, unda e a scucha e voznan di e pueblo. Manera inspirá pa e letra di e cancion di Ruben Blades, “Patria es un sentimiento,” Eman a wak cu su propio wowonan con e pueblo ta lucha pa mantene nan dignidad y speranza den temponan dificil. E bishita aki no tabata solamente un encuentro, sino un di speranza y dedicacion pa e futuro di Aruba. E historia y aspiracionan tras di e voznan cu a impacta Mike Eman a resona tambe riba medionan social den fin di siman.



Durante su bishita, Mike a topa hopi hende hoben, mucha y hende grandi den nan cas, riba caya, riba acera, den nan salanan y veranda. Esaki ta locual e a haci 8 anja tambe como Promer Minister, mustrando su compromiso pa cu e bienestar di tur ciudadano Arubiano. Su presencia no tabata solamente un bishita, sino un muestra di su dedicacion constante pa mehora e bida di su comunidad.Tur cu a comparti cu Mike, hoben y hende grand, e relato di tur hende tabata cla: tristeza y desepcion cu e situacion actual. E parkenan di recreacion y e canchanan di deporte cu Mike a construi y mantene cu tanto amor durante su administracion a wordo completamente negliga awor. E hoben van der Linden a splica Mike cu e lugarnan cu un tempo tabata un fuente di alegria y actividad pa nos hubentud, awor ta un fuente di desilusion, yena di yerba seco y cero di sushi, causando cu nan no por usa e facilidadnan aki mas. Ta lamentabel di mira cu e hobennan y muchanan ta forsa pa hunga riba caya, poniendo nan seguridad y bienestar na peliger.Mike tabata conmovi pa e relato di e hobennan. “Bo curazon ta yena di emocion pa mira y tende e profundo tristesa y decepcion cu e hobennan ta sinti”. E preocupacionnan cu e muchanan a comparti a impacta Mike profundamente, reinforzando e motibo mas pa traha sin descanso pa un futuro mihor. “E ta desanima bo pa mira nos hobennan asina tristo y decepciona”, Mike a bisa. “E hobennan ta papia cu mi manera nan ta papia cu “Tio Mike”, buscando consuelo, oido y speranza.”Eman a trece un mensahe di speranza durante su bishita. E a anuncia cu AVP tin un programa di 10 punto unda renovacion y construccion di parkenan nobo y canchanan di deporte den e bario ta un prioridad halto. “Nos ta comprometi pa traha duro pa drecha e lugarnan di recreacion pa nos hobennan por bolbe disfruta di un ambiente sigur y limpi pa hunga y desaroya,” Eman a bisa.Ademas, e renovacion general di e bario ta un prioridad pa Mike, manera e a haci den pasado. Eman a papia tambe cu mayornan cu ta desanima y tristo pa cu e costo di bida y e negligencia di nan bario. Un senjora a pone su man na su curason ora Mike a puntre riba e costo bida. “E a pone su man riba Mike su schouder y bise, “Mike esey ta hacimi hopi tristo, e placa no ta yega y peor pa mayornan hoben cu yiunan cu tanto nececidad”. “Nos no por permiti cu nos pueblo ta sigui sufri asina”, Mike a enfatiza. “Nos mester traha pa crea un futuro mihor pa tur ciudadano di Aruba.”

Hobenman empleado tambe a expresa nan preocupacion na Mike tocante nan salario cu ta keda atras den comparacion cu e costo di bida. Mike a splica su plannan pa subi e nivel di bida di tur Arubiano. “Mi tin un vison pa un Aruba caminda tur hende por prospera y logra su bienestar, un Aruba caminda e BON COMUN ta nos strea di guia.

Mike a comenta cu na spaño nos ta bisa EL BIEN COMUN manera ta resona den e cancionman cu tabata reina bao di e hobennan na Mabon cu e letranan di e popular artista rapper di Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), ‘Estamos bien”, cu ta refleha e lucha y deseo di e hobennan pa ta BIEN. Esaki ta inspira nos compromiso pa traha pa un futuro di Aruba cu ta basa riba e necesidadnan y soñonan di nos pueblo. “Manera e artista ta canta, ‘Estamos bien,’ nos ta traha pa un Aruba unda tur hende por bisa cu berdaderamente cu nan ta bien.”