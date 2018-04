Miho warda high season pasa pa implementa maneho nobo

Algun compania di watersport ta pasando den momentonan fastioso, y mester adapta na algun cambionan pa cu e maneho nobo. Sr. Omar Heronimo, di compania Fun 4 Every 1 ta splica cu nan ta contento cu e cambionan, pero mester tene cuenta cu kisas esaki no ta e temporada pa aplica esakinan.

Fun 4 Every 1 ta situa na Palm Pear banda di Rio Palace y cu mas di 10 aña di servicio di huur parasol cu stoel na e turistanan y nan lo ta consciente cu tin reglanan pa cumpli cu gobierno su maneho nobo. Pero e fastioso ta cu e maneho nobo ta exigi cu nan mag di huur 6 parasol y 12 stoel so.

Esaki no por ta posibel siendo cu un avalancha di hende cu ta bin na e beachnan te hasta Eagle Beach unda cu nan no por haya caminda pa sinta. Pero ta tristo cu nan mester bisa e turistanan cu nan no por sinta.

Nan no ta ta un compania cu un volumen di 50 stoel por ehempel, cual ta duna e beachnan un bista maho. Pero toch nan ta yega te na 15 stoel pa huur. Sr. Heronimo a splica cu nan ta haya hopi keho di turistanan cu ta bisa cu nan a paga asina hopi placa pa nan bin Aruba, anto nan no por ni haya un luga di sinta ariba, mescos cu e palapanan di e hotelnan, caminda cu tur e stoelnan ta aparta for di trempan. Esaki ta apesar cu no tin hende, pero e turista no por sinta eynan tampoco.

Sr. Mario Maduro, di DIP cu a bin eynan, pero cu no por tuma decision ad hoc. Sr. Heronimo a bisa cu nan mester a nenga mas di 50 cliente caba cu nan mester a nenga caba, cual tabata turistanan di bacro crucero.

Water sport 4 Every 1 ta biba di turismo local tambe, y nan no ta di e grupo cu ta para hussle riba turistanan, siendo cu nan ta sinta warda clientenan yega, pa asina nan ta gana nan pan. Pero nan lo ta den un situacion actual cu man mara ya cu simplemente no lo por duna e servicio.

Lo por tin algun opcion pa bay apela cu gobierno a traves di un carta, y tambe mirando cu e volumen ta depende di temporada di crucero y high season unda lo por keda busca solucion, aunke water sport lo keda warda pa awor aki siendo cu nan ta compronde cu gobierno mester pone e liña straight un rato, pero despues nan lo keda wak unda tin luga cu mas espacio cu lo por haya vergunning pe.

Sr Omar Heronimo di compania 4 Every 1 ta conclui bisando cu e ta apoya e reglanan nobo pero cu e problema ta cu e time cu nan a scoge unda cu cruiship lo ta yega cu cantidad grandi di turistanan na high rise y turistanan ta keda mal contento y compania di water sport lo keda haya perdidanan economico tambe.

Ta pidi na Gobierno si ta posibel pa para e ley di watersports un rato, laga temporada di crucero baha. E ora for di Juni te Augustus lo ta un bon temporada pa sinta na mesa cu representantenan di Watersports y tuma e accionnan corespondiente unda cu sigur nan tur lo keda respeta e reglanan nobo e ora, segun Sr. Omar Heronimo, di Fun 4 Every 1 Watersports.

Comments

comments