Miho gerencia di NV Elmar sinta na mesa cu sindicato STA

Ta yegando e punto caminda cu sindicato STA lo bay tuma pasonan contra director di NV Elmar mirando cu e no kier reconoce e sindicato segun Sr. Diego de Cuba.

Pan di mama y tata di famia ta den wega den e situacion akinan. Y STA kier wak pa yega na un solucion rapido pa esaki. Nan a manda un carta pa mediador di gobierno, cu nan puntonan di bista y pa keda cla cu e protocol caminda gerencia di ELMAR lo mester reconoce e delegadonan di STA y tambe obligatoriamente reconoce STA. Apesar cu STA a gana referendum, gerencia ta grita den prensa cu el a reconoce e sindicato y tanten cu no firma protocol, e no ta reconoce e delegadonan y si no reconoce e delegadonan esey kiermen cu e no ta reconoce e sindicato.

Ta pidi pa Sr. Henriquez encarecidamente pa baha for di e nubia aki, pa sinta papia manera hende grandi pa yega na un solucion rapido. Si esaki no sosode, ta premira problemanan serio na horizonte. Y esaki ta un problema cu ta andando pa basta tempo caba.

Mas aleu Sr. De Cuba a bisa, cu tarea di medidador di gobierno pa pone gerencia di cualkier compania para straight y unda cu ley ta prescribi pa pone esaki, cu mester cumpli cu ley. Mediador mester manda e compania Corte si nan no ta cumpli cu ley. Pero sindicato tambe por mandanan Corte, cual a sosode caba cu tres caso di delegadonan di nan, cu a schorsnan pa dos dia. E caso ta canando su caminda caba den Corte y nan ta sigur di gana e caso tambe.

Pa loke ta e sociaal protocol cu nan kier bin cun;e y tin hopi punto cu nan por bay di acuerdo, pero nan a pone nan condicionnan ariba mesa y esaki a wordo vocifera den un carta na mediador, pa mediador pone bon cla na gerencia di Elmar cu e pildora no ta cuestion di firma algo pa loco. STA ta firma ora cu nan miembronan ta completamente na altura y cu nan sa tur cos cu locual ta pasando y lo bay pasa. Nan no por firma un documento unda nan mes ta colga nan mesun hendenan. Niun sindicato lo haci esaki y esaki ta hustamente locual nan kier pa STA haci.

Ta hustamente locual e gerencia kier pa STA haci. Pero sindicato sa precisamente unda e sapato ta preta.

Gerencia di Elmar kier pusha e protocol prome cu 2017 caba, pero sindicato no ta firma nada tanten cu nan no haya e parti cu nan a solicita via mediador di gobierno presenta na nan. Segun STA, gerencia ta bin cu exigencianan imposibel pa cumpli cu nan regardando e trahadonan.

Sindicato STA kier un rapport y un bista di tur e cambionan cu Elmar kier haci pa 2018, pa wak si di berdad Elmar NV a cumpli cu e forma legal di traha den Elmar pa cu e trahadonan. Si tin 150 hende den servicio, pero tin un organigram cu ta bay cu 170 trahado, e 150 persoanna ey, unda nan ta fit den tur e posicionnan ey. Si ta fit 120 hende den e organigram, ta resta 30 empleadonan, cu no tin luga pa nan. Pero e sistema cu nan kier haci awo, STA tin experiencia den sorto di casonan asina, cu a lo largo ta kita hende for di servicio. Miembronan di Elmar ta para fuerte den e cos aki.

STA den un reunion a splica e trahadonan kico ta e situacion actualmente y kico STA tin pensa di haci. Mediador interino di gobierno a pidi sindicato STA pa tene un pasenshi y warda ariba Sr Pontilius bin bek, ya cu e situacion aki ta e embargadura grandi y su persona ta conoci cu tur e documentonan, y STA lo warda te cu diamars pa sinta cu mediador di gobierno, pa purba Sali for di e impasse aki. Y si no logra Sali for di e impasse aki, lo tin un accion bastante pisa na e compania aki. Y ora cu e gobierno nobo sinta, otro gai ta bay canta den tur e companianan estatal aki. Locual a pasa e ultimo aƱanan aki den e companianan aki, no a beneficia ni e compania, ni e gobierno, tampoco e trahadonan mucho menos e consumidor, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.