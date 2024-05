Diaranson ultimo presidente di parlamento, Edgard Vrolijk y griffier, Herman Hek, a purba manca e instituto mas halto di nos democracia. E director di DWJZ, George Croes, ta parce di ta complice den nan intento di cambia 38 aña di precedencia y hiba nos parlamento den incertidumbre ora di voto. Den parlamento mester di un mayoria presente (11 miembro) y un mayoria di esnan presente mester vota na fabor pa un ley pasa, por ehempel 6-5 ta e minimo necesario pa un ley pasa.

Articulo III.16 di nos constitucion ta regula procedura den parlamento y ta referi na reglement van orde (RvO) pa determina si un miembro ta presente. RvO ta hopi claro cu un miembro por

unicamente vota pro of contra. Pa parlamento por desvia di RvO tur 21 miembro mester bay di acuerdo. E anochi prome cu votacion ta parce cu presidente di parlamento a purba conkel wak con por garantisa pa e ley no pasa door di tuma contacto du Director Croes (DWJZ) y griffier ta parce di a ‘speel mee.’

Diaranson presidente di parlamento kier a pone un banda RvO sin aprobacion di tur miembro y procede segun su interpretacion di Constitucion, supuestamente cu respaldo di director di DWJZ. Ta unicamente despues cu Parlamentario Mansur a pidi griffier e advies por escrito a bin resulta cu e recomendacion di director Croes (DWJZ) tabata pa miho no cambia nada. Drentando reunion riba igualdad matrimonial diaranson mainta tabata tin mas voto pro cu contra.

Den un forma cu ta parce partidista, Vrolijk tabata kier pa esnan pro den MEP por keda sinta den sala, abstene y pa nan abstencion afecta e volstrekte meerderheid. Por ehempel si 11 miembro vota pero 4 abstencion ser conta como voto, e cantidad necesario pa e ley pasa ta subi di 6 pa 8. Esaki ta e wega sushi di Vrolijk y MEP pa purba preveni cu e ley ta pasa y mientras griffier mester a para firme e ta parce di ta complice. Cu griffier, Herman Hek, ta presta su mes na interpretacion huridico dudoso di Vrolijk ta inexplicabel y un menasa pa parlamento di Aruba.

Griffier ta parce di ta presta su mes na conkelmento di regla pa metanan partidista of ta carece di e conocemento legal suficiente pa corectamente administra parlamento. Hek ta parce di a troce conseho di director di DWJZ pa complace Vrolijk, un violacion di su trabao y encargo. E iniciadonan mester a soliciti asistencia di gobernador pa preveni ilegalidad di tuma luga na parlamento. Ta unicamente despues cu Mansur a confronta griffier cu si e ta bay para responsabel y pidi DWJZ su advies por escrito cu ela busca conseho di griffier di Tweede Kamer y Sint Maarten cu a confirma loke ta den RvO, abstencion no ta posibel.

Despues di argumenta cu sra. Raymond su abstencion den tratamento di un ley a ser conta den e voto, iniciadonan a investiga y a resulta cu loke a ser presenta pa presidente y griffier no tabata corecto. Raymond su abstencion no a ser considera pa e volstrekte meerderheid. Mas investigacion a demostra cu esaki nunca a yega di sosode pero presidente y griffier kier a hunga un wega sushi cambiando 38 aña di precedencia kisas cu complicidad di DWJZ pa purba sigura cu e ley no ta pasa.

No ta prome biaha cu un presidente di parlamento di partido MEP ta mal usa su conocemento huridico aparentemente defectuoso (cu nan a logra studiando mientras nan ta parlamentario riba costo di pueblo) pa debilita nos institutonan. Den e reunion cu a baha Marisol Tromp como minister, ex-presidente Thijsen y griffier a acepta un votacion, sin cu tin 11 miembro presente den sala, un violacion di nos constitucion, pa despues gobernador draai e decision bek. Den e caso ey Thijsen y MEP a argumenta cu segun e lista di presencia tabata tin mas cu 11 miembro cu a firma y esey mester kier men cu tin 11 miembro den sala.

Parlamentario Mansur y otro miembronan a yega di manda carta pa gobernador tocante actonan den violacion di nos constitucion y reglement van orde cu ta sosode bao presidente Vrolijk. E lider di ACCION21 kier un reunion di CHA pa investiga griffier su complicidad den e actonan cu ta mina confiansa den su persona como e ambtenaar di mas halto y e unico cu ta wordo nombra y despedi directamente pa parlamento.

Aparentemente ora director di DWJZ a wordo aserca pa presidente y griffier un anochi prome cu un reunion importante ela entretene surgerencia di cambio na nos sistema di votacion door di busca buraco den ley. MEP su disponibilidad pa actua di forma extra-constitucional pa metanan partidista ta un menasa na nos institutonan y ta haci nos democracia mas fragil. Finalmente nada di esey tabata necesario paso nan por a simplemente papia cu AVP y acorda cu ta blokea e ley di pasa, manera Tevreden y Dowers aparentemente a acorda.

Iregularidadnan di diaranson no ta e unico preocupacion di Mansur, normalmente ora un parlamentario(nan) biaha pa reunion di Parlatino no ta tene reunion publico. Dialuna 13 di mei Mansur tabata programa pa biaha pa Brasilia pa un reunion di Comicion di Asunto Economico. Presidente a yama un reunion pa trata cambio na kiesverordening riba e fecha cu e lo tabata ausente. Luga di nenga di saca e oproep paso un miembro lo ta di biahe di trabao representando pais Aruba, griffier a saca e invitacion pa e reunion. Sospechoso ta cu griffier y wetgevingsjurist di parlamento tabata na altura cu lider di ACCION21 tabata tin tres amienda pa presenta riba e proyecto di ley.

Desde inicio di 2024 Mansur a solicita notula di tur reunion di CHA desde 8 juli 2021 y te awe griffier no a logra entrega nan apesar di a priminti esey. E lider di ACCION21 su confiansa den griffier a ser sacudi y ela yama un reunion di CHA pa griffier Hek duna un splicacion despues di cual Mansur lo evalua si ta procede cu un mocion di ontslag.