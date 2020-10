Miguel Mansur Jr. (Futuro Nobo): A yega fondo?

Apesar di un itinerario inordinariamente bezig. Diabierna parlamento durante tratamento di spearfishing a bolbe purba pasa un mocion di desconfianza den Minister Lopez-Tromp. E mocion a pasa sin un mayoria, den violacion di nos constitucion y nos estado di derecho. Pa colmo despues Presidente di Parlamento, un puesto supuestamente neutral, kier splica cu e tambe tin conocimento di ley y cu e voto ta legal. Kisas e no a studia suficiente duro of ainda falta cierto conocimento di ley? Loke si ta sigur ta cu awor politica partidario a cuminsa tuma precedencia ariba nos constitucion tambe.

Diminui e organo legislativo di nos pais den uno disfuncional no tabata suficiente. E grupo parlamentario di MEP a sigui den nan intento di manipula pueblo, troce e berdad y promove nan realidad alterno. Si tin un hende cu merece un mocion di desconfianza ta Sr. Ady Thijsen.

A nota rosea di oposicion mientras nan ta purba delinea un plan di rescate. Te awor nan ponencia ta consisti di: 1) e acuerdo cu Hulanda no ta aceptabel y 2) nan kier wak un acuerdo. Esei ta igual na ofrece nada den forma di solucion pero simplemente desordo pa e weganan di politica tradicional. Ban spera nan logra formula algo di substancia y realistico paso nos situacion economico ta sigui deteriora y desempleo ta sigui subi.

Den medionan social a circula informacion tocante e finalistanan pa cu permiso di importacion y exportacion di cannabis medicinal. Si e informacion ta veridico, tres di e cinco peticion nan tabata di minister actual di gobierno. Esaki sigur no ta cuadra cu un maneho integro, tampoco cu e unico licencia supuestamente a keda entrega na un sostenador di MEP. Kiko a pasa cu competencia, ta con interes di pueblo ta wordo sirbi door di entrega un monopolio? Ban spera ta redo, paso si no, ta un otro baho den sinverguenzeria di nos gobernantenan.

Den tur e maniobranan politico di e ultimo siman nan dos cos importante no a haña cobertura. Dia 7 di oktober Banco Central a publica su pronosticonan actualiza pa aña 2020. Manera por a spera e situacion ta alarmante, nan ta premira un contraccion economico di entre -25.4% y -32.3% (Real GDP) e aña aki. Por lo menos 1.1 biyon florin mas den prestamo lo hiba nos debe pa producto interno bruto te 134%. Si inclui e obligacion nan financiero di proyectonan PPP e debt/gdp ratio ta yega 157%, haciendo Aruba e di cinco pais mas endeuda na mundo.

Segun e pronosticonan actualiza nos lo cera aña cu ariba 6.3 biyon den obligacion financiero (incluyendo PPP) di nos sector publico. Esei ta mas cu Afl. 63,000 ariba cabez di cada Arubano. Gobierno no ta produci nada, nan ta regula, dus ta pueblo lo mester bai wak di unda ta saca placa pa sigui financia gobierno. Apesar di e resultado financiero devastador di un autonomia descontrola, gobierno a dicidi di añadi mas cu 65 miyon florin adicional den gasto di interes ta emiti bono lugar di firma un acuerdo cu Hulanda.

Un zakenkabinet ta un solucion inmediato pa e falta di curashi den nos politica. Gabinete Wever-Croes a demostra di no ta equipa pa enfrenta e olifanti den sala y tuma e pasonan dificil cu e crisis actual ta rekeri. Mas tardansa, sondea pa wak si por sigui presta den mercado local sperando APFA cumpra mas bono pa yega eleccion sin firma no ta un solucion. Si gobierno baha of cai, den e crisis critico actual lo no por sobrevivi cu un gobierno democionario durante 3-4 luna mientras eleccion ta wordo organiza.

Gobierno a haci yamada pa union, awor ta ora pa nan mes biba esei. Tuma boso retiro, uni cu e otro partido nan den parlamento y forma un zakenkabinet a base di consensus pa saca nos pais dilanti. Mara na cadenanan di politica tradicional, ta un fondo cada bes mas hundo lo nos sigui sondea.

