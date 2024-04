Recientemente mi a tuma nota cu Minister di Salubridad y Turismo, sr. Danguillaume Oduber, a anuncia un maneho nobo cu masha fanfaria. Dangui tin shete aña ta gaba cu turismo record y awor di biaha e kier presenta un maneho nobo. Na 2018 Aruba Tourism Authority a haci un estudio riba carrying capacity, riba tur 19 indicador Aruba tabata riba capacidad of riba e condicion ideal. Kiko Minister Dangui Croes a haci, sconde e rapport y sigui gaba cu cantidad record di bishitante.

Awor den su maneho nobo e mandatario ta declara cu lo duna permiso unicamente pa boutique hotels sin stipula un maneho pa con defini un boutique hotel. Normalmente boutique hotel tin menos cu 100 camber pero nos ta compronde cu Port City ta inclui dos hotel di 200 camber. Si tur 19 indicador di nos carrying capacity ta indica cu nos a sobre pasa nos capacidad of e condicion optimal, esey kier men cu NO tin luga pa mas bishitante, no ta porta ki tipo di hotel nan ta keda aden.

Luga di controla permiso pa proyectonan di hotel nobo, mester limita e cantidad di bishitante cu ta yega Aruba. Limita e cantidad di bishitante lo nifica cu esnan cu tin permiso di hotel y permiso di construccion ta menos probabel pa construi mirando cu nos no ta permiti mas bishitante. Aruba lo ta ricibiendo un record 1.240.000 stay-over bishitante, a bira tempo pa establece un plafond y dicidi cu no ta permiti mas cu esey mientras ta completa un estudio ta cuanto ta e nivel optimal.

Limita e cantidad di bishitante y laga e hotelnan y vacation rentals competi cu otro a base di calidad ta e solucion cu nos pais mester adopta. Asina ta menos probabel cu gobierno lo wordo hiba corte pa esnan cu ya caba tin permiso pa construi un hotel nobo paso e limite di bishitante ta cambia e return cu nan lo por haya riba nan inversion. Mester re-introduci incentivo pa hotelnan renoba y cu un limite riba cantidad di bishitante nan tin mas incentivo pa upgrade nan producto pa inclui mas suites por ehempel.

No ta tur turista ta mescos, tin cu ta gasta $850,- pa dia y otronan cu ta gasta $250,- pa dia. E diferencia di loke nan ta aporta ta enorme, un maneho structural pa converti mas di nos bishitantenan pa esnan di luho cu ta gasta $850,- pa dia ta keda falta.

‘No more hotels’ mester traduci den un plafond den bishitante, mester limita e cantidad, algo cu ta sosode na luganan rond mundo manera Camino Inka na Peru. Limita cantidad di bishitante tambe ta wordo considera na Islas Canarias caminda localnan ta protesta e presion cu crecemento den turismo a trece. Ta importante pa nota cu Aruba ta ricibi hopi mas bishitante pa tamaño dus e presion aki nan ta mas halto ainda.

A bira ora pa duna contenido na ‘low-impact high value’ y impone un cantidad maximo di bishitante cu nos por ricibi pa aña.