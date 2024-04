Diamars den reunion publico cu Minister Glenbert Croes (Labor, Energia y Integracion) fraccionnan di ACCION 21 y RAIZ a introduci un mocion pa regularisa personanan indocumenta temporalmente. Parlamentarionan Miguel Mansur, Misha Raymond y Raymond Kamperveen kier legalisa personanan cu tin mas cu tres aña na Aruba tanten nan ta bao cierto edad, por presenta un certificado di buena conducta y cu limite riba derecho di reunificacion familiar. E mocion cu rekisitonan pa haci esnan indocumenta legal ta urgi gobierno pa tuma paso inmediato of e Minister lo mester bolbe parlamento dentro di 90 dia pa duna un splicacion pakiko no por efectua e mocion.

E mocion di ACCION 21 y RAIZ ta den linea cu loke gremionan comercial; ATIA, AHATA, CUA y KVK ta pidiendo mirando e falta di trahado. NGOs manera HIAS, UNHCR y IOM tin añas ta pidi gobierno tuma paso pa e poblacion indocumenta na Aruba. International Organization for Migration recientemente a presenta resultado di nan inventario di e poblacion indocumenta Venezolano y un impact study riba nan regularisacion. Nan ta calcula cu tin 5.000 persona indocumenta di Venezuela, 4.000 di nan ta trahando y mita di esnan trahando ta gana menos cu salario minimo. Nan ta ofrece gobierno di Aruba fondonan y asistencia tecnico pa regularisa esnan indocumenta y a provee un impact study pa mustra e beneficionan di legalisa.

HIAS y UNHCR tin hopi aña ta asisti esnan indocumenta y ta boga pa nan regularisacion. UNHCR ta avisa cu gobierno tin tur dato riba esnan ilegal si nan kier realmente mira e problema. Mayoria di esnan indocumenta a yega via nos airport dus facilmente gobierno por constata cuanto persona actualmente a overstay y ta forma parti di nos poblacion indocumenta. Gobierno Wever-Croes tin casi 7 aña na poder y nunca a haci un esfuerso di inventerisa e poblacion indocumenta of studia ki beneficio nan por tin pa nos economia. E mesun politica di avestruz di no kier trata problema pa miedo di perde voto tin e solucion pa e poblacion indocumenta wanta pa añas.

Fraccionnan di ACCION 21 y RAIZ a forza un voto pa constata ken ta na fabor di regularisa esnan indocumenta y ken ta contra. Den palabranan di sra. Raymond, “mi ta kere a yega tempo pa nos stop di entretene mas informacion y bay na actonan mas concreto.” Partido MEP hunto cu independientenan Gerlien Croes y Ryçond do Nascimento (hunto representando 11 voto) a rechasa e mocion pa regularisa esnan indocumenta. Pa purba no aparenta anti-stranhero, MEP y e miembronan independiente a indica cu nan loke kier mira mas estudio pa tuma un decision asina. Esaki mientras MEP tin casi 7 aña den gobierno y te cu awor a evita di tur manera pa trata cu seriedad e poblacion indocumenta. Cu parlamentarionan Gerlien Croes y Ryçond do Nascimento a sostene partido MEP den un maneho anti-stranhero ta sorprendente pa hopi cu a spera mas di e politiconan hoben.

Partido AVP a sostene e mocion pa regularisa esnan indocumenta y partido MAS a abstene.

Parlamentario Mansur a enfatisa cu pueblo ta mira na Parlamento pa provee solucionnan real pa e problemanan cu nos pais ta enfrenta. E tamaño grandi di nos poblacion indocumenta ta restringi aumento di salario, especialmente pa esnan di menos recurso. Sigur ta den interes general pa yega na un solucion realistico.

Diamars atardi a keda estableci ken nan ta NA FABOR di regularisa esnan indocumenta:

ACCION 21, RAIZ y AVP.

Tambe por a constata ken nan ta CONTRA di regularisa esnan indocumenta:

MEP, Gerlien Croes y Ryçond do Nascimento.

Esnan contra no a provee ningun solucion pa e problematica di esnan indocumenta fuera di sigui cu e politica di avestruz di purba no trata topiconan cu por ta controversial.