Na eleccion 2013, 57.794 persona a vota pa 6 partido, 88% di voto (50.756) a bay pa AVP of MEP y 12% (7.038) a bay pa un alternativa. Na eleccion 2017, 58.652 persona a vota pa 8 partido, 77,5% di voto (45.437) a bay pa AVP of MEP y 22,5% (13.215) a bay pa un alternativa. Na eleccion 2021, 58.610 persona a vota pa 12 partido, 67% di voto (39.035) a bay pa AVP of MEP y 33% (19.575) a bay pa un alternativa. Den cada un di e ultimo tres eleccionnan e alternativa(nan) pa AVP y MEP a crece mas cu 10% di un forma consistente.

Siguiendo e trend di ultimo tres eleccion, e voto alternativa lo crece pa mas cu 43% di electorado na 2025, representando 9 asiento sin distorcion di restzetels. Segun datonan di CBS, pa eleccion 2025 nos electorado lo ta dividi asina entre e generacionnan: Silent (80+) 4%, Baby Boomers (61-79) 26%, Generation X (45-60) 30%, Millenials (29-44) 26% y Zoomers (18-28) 14%. Cambionan demografico irreversibel ta respalda e perdida di sosten continuo cu AVP y MEP ta experiencia. Entre e dos generacionnan mas hoben, millennials y zoomers, nan lo representa 40% di electorado, un menasa grandi pa partidonan tradicional AVP y MEP.

Un gobierno cu ta exclui AVP y MEP ta bira probabel na eleccion 2029, ora un mayoria di votado lo scoge pa un alternativa, 53% vs 47% segun experiencia di ultimo tres eleccion. E dos partidonan tradicional ta victima di nan mesun exito den pasado. Nan infrastructura costoso dificilmente por bandona e politica di patronahe cu nan ta usa pa purba mantene poder. Mientras generacionnan nobo ta absorba informacion y deduci nan preferencia politico atraves di medionan digital, e formula tradicional di gana voto cada eleccion tin menos balor y ta duna menos resultado. PPA, e unico partido den historia cu a yega 15 asiento, ta ehempel bibo cu gloria di pasado no ta garantisa exito den futuro y ta representa un spiel preocupante pa AVP y MEP.

Berdad ta keda cu Aruba tin un economia di 6,8 biyon florin pa un poblacion di 107.000 persona pero 27% di hogarnan tin gasto mas halto cu entrada. Nos sector publico ta costa 60% mas pa administra cu esun di Sint Maarten tumando na cuenta nos debe mas halto. Nos tin 180% mas hopi ambtenaar (excluyendo hopi cu ta gelijkgesteld) cu Corsou mientras nan poblacion ta hopi mas grandi. E modelo politico di AVP y MEP no ta duna espacio pa trata e berdadero retonan di pais Aruba. Tur indicacion ta mustra cu mas y mas votado lo scoge pa alternativa y nos ta spera cu ACCION21 lo por tin e honor di sigui ser considera un excelente opcion.