Diabierna Hulanda y Aruba a yega na un acuerdo pa un rijkswet financieel toezicht (Rft), porfin pueblo di Aruba ta haya garantia riba nivel di Reino cu finansas lo ser maneha di un forma sostenibel. Hunto cu disolucion di Antias Hulandes na 2010, Hulanda a introduci un Rft pa Corsou y Sint Maarten pa garantisa un maneho financiero sostenibel a cambio di paga debe di Antias. Kwijtschelding no tabata e unico beneficio di e Rft, Corsou y Sint Maarten a goza pa mas cu un decada di nivelnan di interes hopi abao, pa hopi aña cerca di zero y sin preocupacion di ratings paso Hulanda ta provee credito necesario na su nivel di interes.

Na 2010 Hulanda a ofrece Aruba kwijtschelding di su debe (rond di 2,2 biyon na 2010) si Aruba tambe drenta e Rft. Desafortunadamente gobierno di dia a nenga e oferta paso no kier a compromete na normanan finaciero cu lo por limita autonomia di pais riba maneho financiero. Resultado ta cu debe di pais Aruba a dobla te rond di 4,2 biyon y 1,2 biyon di obligacionnan financiero adicional a bin aserca den forma di proyectonan PPP. Gobierno di dia a gasta ekivalente di 64% di nos GDP riba ‘inversionnan’ durante ocho aña di gobernacion. Pa comparacion, Presidente Biden ta gastando 5% di GDP Mericano riba inversion den infrastructura durante cuatro aña. E falta di normanan y disciplina financiero a culmina den un koninklijk besluit na 2014 cu a hiba na e LAft.

E aumento inhustificabel di debe no tabata e unico daño cu pais Aruba a sufri. Si Aruba tabata goza di mesun nivel di interes cu Corsou y Sint Maarten desde Rft, gastonan di interes lo tabata 3,2 biyon menos riba e mesun nivel di debe. Esey ta traduci na AWG 32.000,- mas na interes cu cada Arubano a paga durante e ultimo decada. Dies-cuatro aña ta resisti e Rft a masacra nos finansas publico y costa cada ciudadano mas cu AWG 50.000,- Refinancia na 6-6,5% durante ultimo añanan luga di acepta e RAft ta costa pais Aruba mas cu 100 miyon florin adicional den gastonan di interes durante e madurez di bononan emiti.

MEP y AVP tur dos tabata contra rijkswet, kiko a cambia? Interes a subi, Merca su debe ta riba 120% di GDP y gobierno Mericano ta sigui core un deficit dus e probabilidad cu interes lo baha riba dollar na nivelnan anterior ta poco. Interes mas halto kier men cu Aruba tambe lo mester paga mas pa refinancia e 5,6 biyon florin di debe durante e proximo 10-15 aña. Nos debe historicamente financia rond di 5,3% lo subi pa mas cu 7% asina garantizando un futuro default. Aruba su prome intento di subi mercado internacional despues di pandemia pa refinancia USD 160 miyon no a produci resultado na un interes cu e pais por carga a termino largo. Situacion internacional finalmente a hinca Aruba den un skina cu no por haci otro cu acepta un rijkswet.

E rijkswet ta diferente di e RAft? E RAft tabata tin un clausula cu por renegocia condicionnan dus NO, pero pueblo lo ser presenta un rebranding pa bende politicamente. E rijkswet ta entrega nos autonomia? NO, al contrario, sigura finansas publico sostenibel ta e miho garantia pa nos autonomia, un pais cu no ta solvente no por ta soberano. E rijkswet ta mina budgetrecht di Parlamento? SI, pero no mas cu e ultimo version di LAft cu a ser aproba unanimamente pa Parlamento.

Pakiko Hulanda tabata dispuesto di renegocia algun condicionnan? Aruba su credit rating por afecta credit rating di Reino. Si Aruba mester refinancia riba mercado internacional na interesnan dos of mas porciento mas halto cu nos averahe actual, pago di nos debenan ta bira practicamente imposibel. Refinancia Aruba su debe existente na interes di Hulanda ta un gamechanger? SI, esey lo nifica mas cu 100 miyon menos na gastonan di interes pa aña den futuro mediano.

ACCION21 semper a para pa supervision financiero na nivel di Reino paso e ta e miho garantia pa finansas publico sostenibel, asina fortaleciendo nos autonomia.