Mirando e ultimo acontecimentonan entre e lider di Fraccion di RAIZ y Presidente di Parlamento, sr. mr. Edgard Vrolijk, ta importante pa Parlamento su Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden (CHA) reuni cu urgencia pa establece si e presidente ainda ta conta cu sosten di un mayoria den parlamento segun Mansur. Despues di un partijraad extraordinario di partido MEP diahuebs 22 maart 2024 Minister-President y su fraccion a vocifera nan compromiso cu procedura, algo cu nan ta viola sistematicamente sin pika.



Segun Mansur un presidente di parlamento no por sigui eherce su funcion sin cu e ta conta cu sosten di un mayoria den parlamento. Actualmente no tin claridad si sr. Vrolijk ta conta cu sosten di 11 parlamentario mirando e comunicacion entre su persona y e Lider di Fraccion di RAIZ. E lider di ACCION21 ta haci un peticion pa un reunion urgente di CHA pa dialuna 25 maart 2024 pa 10:00AM. Parlamento su Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden ta consisti di voorzitter (Edgard Vrolijk), lider di fraccion MEP (Hendrik Tevreden), lider di fraccion RAIZ (Misha Raymond), lider di fraccion di AVP (Mike Eman), lider di fraccion di MAS (Marisol Tromp), lider di fraccion di ACCION21 (Miguel Mansur) y miembronan independiente Santos do Nascimento y Croes. Mansur ta lamenta cu fraccion di MEP ta scoge pa sigui debilita e organo mas halto di nos democracia pa nan interes partidario.

Sin ningun berguensa nos a mira cantidad di presupuesto pasa sin nunca bay comision y awor nan kier pretende cu tur concepto di ley mester bay comision y ta unicamente ora e respectivo voorzitter di un comision concerni duna ok un reunion por wordo yama. Pa purba disumula, diabierna ultimo a core saca un invitacion pa diamars (dialuna tabata cera pa dia di himno y bandera) pa discuti den comision cambio na nos kiesverordening pero nan a lubida di invita Electorale Raad den nan apuro pa tapa nan gañamento.

Procedura ta exigi cu ora un lider di fraccion pidi un reunion urgente di CHA riba un dia cu parlamento su calendario ta bashi, cu presidente ta honra e peticion. Lider di Fraccion ACCION21 kier constata si ainda sr. Vrolijk ta conta cu sosten di un mayoria den parlamento pa sigui eherce su funcion of e lo mester tene honor na su mes y entrega su retiro. Mirando cu un partido cu nuebe asiento (dos di nan restzetel) ta kere cu nan tin derecho di obstrui nos procesonan democratico ta un peliger pa libertad di cada Arubano y sigur un traicion na nan fundador su lucha pa Aruba bira un pais respeta su institutonan di calidad cu ta salvaguardia interes di pueblo.

Ta di admira cu un miembro di parlamento ta para firme pa nos democracia y exigi pa parlamentarionan haci e trabao cu pueblo ta paga nan pa haci. Denuncia abuso di poder di un presidente pa su metanan partidario tambe ta di aplaudi, si nos kier miho gobernacion parlamento mester cuminsa funciona como debe ser.