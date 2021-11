ACCION 21 kier un biaha mas recapitula loke cu Profesor Raymond Gradus a trece dilanti durante su rueda di prensa diabierna ultimo, dia 29 di oktober 2021.

Gradus a informa cu ta su persona y Sra. Helen van der Wal so tabata presente na rueda di prensa ya cu tin un posicion liber despues cu Sr. Henk Kamp a wordo nombra Ministro di Defensa. Durante 2 dia nan a reuni cu entre otro Gobernador, Comicion Fiho di Parlamento di Finansas, Ministro di Finansas, Ministerraad, CBA, SVB y AHATA.

Economia di Aruba ta recuperando y economia ta premira di crece 13,9% e aña aki despues di un contraccion di 22,3% na 2020. Na 2022 ta spera un crecimento di 7,1% y turismo a recupera te cu 75% compara cu 2019. Recuperacion den turismo a nifica un bahada drastico den desempleo y te hasta tin scarsedad di trahador den Horeca y construccion.

Ainda tin 7500 trahador ricibiendo loonsubsidie y 2700 persona ricibiendo FASE. Mirando cu AHATA a indica cu hotelnan ta sold out pa december 2021 nan a recomenda termina ambos ayudo pa 1 di november 2021. SVB a indica cu na 2020 nan a paga 59 miyon di mas den ayudo financiero y te cu awor ta 8 miyon so nan a logra recupera. Nan a expresa cu SVB mester di mas instrumento legal pa actua y Ley mester wordo aproba pa asina facilita nan e hermentnan necesario pa recupera e otro 51 miyon. Nos ta core e riesgo cu Hulanda lo por trek af e suma di cualkier futuro ayudo di likides si SVB no recobra e placa.

Gobierno tambe tin su rol pa actualisa e sistema di belasting den forma di introduci reforma fiscal, introduccion di BTW y simplifica e procesonan door di digitalisa mas hopi cu ta posibel. E discusion ariba esaki a tuma demasiado tempo caba y a bira tempo pa Aruba tuma accion pa caba di modernisa e sistema di belasting.

Pa loke ta e Presupuesto di Pais Aruba esaki tambe tin palabracionnan concreto riba nan den e Protocol entre Aruba y Hulanda. Y e principal palabracion ta cu Aruba mester yega na un surplus di 1% riba e presupuesto anualmente pa asina por cuminsa paga e debe nominal di 5.6 biyon florin. Cada ciudadano bibando na Aruba tin un debe di 55 mil florin riba su cabes SIN conta e interes aserca. Si inclui e gastonan di proyectonan PPP estima rond 1.4 – 2.2 biyon, e debe ariba cabes di cada Arubano ta 70 mil florin manera treci dilanti pa ACCION 21.

E tempo pa actua ta awor y e reto grandi di gobierno ta con pa hisa entradanan di pais Aruba mientras ta haci nos pais mas atractivo pa inversion. ACCION 21 su plan di reforma fiscal ta logra reduci belasting, haci Aruba e destinacion mas atractivo pa inversion den nos region Y hisa entradanan di gobierno. Rediseñamento di nos modelo economico no por warda, keda sin actua ta garantisa pueblo di Aruba 20 aña di austeridad y mas dolor.

Segun Constitucion e Presupuesto di Aruba mester wordo entrega na Parlamento pa 1 di september tur aña. Aruba ta e UNICO pais den Reino sin un presupuesto aproba y a bira un TRADICION di entrega esaki mucho laat. Esaki ta mustra un habito hopi malo mes cu ta haci saneamento di nos finansas imposibel. CAft ta recomenda pa gobierno percura pa tin un Presupuesto APROBA prome cu dia 15 di december 2021. Pa 2022 gobierno mester produci un presupuesto balansa y pa 2023 gobierno tin cu produci un surplus di 1%.

Tambe CAft a hiba discussionnan intenso cu gobierno pa BAHA e gastonan ya cu esakinan ta sigui crece constantemente.

Gobierno MESTER reduci gastonan y NO bin cu mas belasting of subi tarifanan di belasting pa pueblo bay paga. Gobierno MESTER cumpli cu baha gastonan di personal. Gobierno a traha ariba un “Beleidsplan” pa baha gasto y esaki ta wordo logra door di baha gastonan di overtime, como tambe elimina e aumento periodico cu ambtenaarnan ta haya automaticamente. Gobierno tin e tarea di concretisa esaki y otro recortenan pa 2022.

Pa loke ta AZV, su entradanan ta consisti di zorgpremies y landsbijdrage. Gobierno a priminti cu lo baha e gastonan den AZV y lo incorpora esaki den e presupuesto di pais Aruba di 2022.

E proyeccion ta cu e gastonan di AZV lo subi pa e siguiente 10 añanan nos dilanti cu 200 miyon florin. Si pa aña 2035 e gastonan ta wordo calcula na 400 miyon esaki lo subi awor na 650 miyon. Mirando e necesidad di produci 20 miyon extra pa AZV anualmente pa sigura su existencia ta importante pa gobierno cumpli cu su palabracion di rebaha gastonan di 60 miyon den AZV anualmente.

Al final CAft ta bisa cu Aruba tin su potencial, den Parke Arikok, naturalesa, beach, cultura y ta un hopi bon producto turistico.

Pa es motibonan tambe Aruba (lesa= gobierno) mester bin cu:

reforma den economia,

nan mester cumpli y entrega presupuesto di pais Aruba na tempo y esaki mester ta basa riba cifras nan real como tambe e mester ta balansa,

nan mester stimula e “ondernemerschap”,

gobierno mester baha e “cost of doing business” pa empresanan,

y stimula industria ICT.

Gobierno di Aruba MESTER actua awor, nan mester kier haci esaki, pa asina nan por laga algo cla pa e siguiente generacionnan

cu ta bin.

