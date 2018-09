Migracion Aruba ta paralisa sin un director

Minister di Husticia, Sr. Andin Bikker, a haci un introduccion di mas sindicato di e Management Team cu ta encarga pa restaura y reorganisa e Departamento di Migracion Aruba. Sr. Rene Bernabela, di sindicato TOPA cu e relato.

TOPA a cera conoci cu esunnan cu ta forma parti di management team di parti di Departamento di Migracion. Y asina a sinta un rato y a trece e puntonan di preocupacion dilanti, caminda cu a wordo bisa for di e propio mandatario, cu mirando e hecho, cu na momento cu a tuma despedida di e directeur saliente di IASA, practicamente nan no a haya niun documento pa nan por sigui traha. Awo lo bay tuma un poco mas tempo, ya cu no tabata tin documentonan pa sa di kico tabata e maneho na Migracion. Y den e caso aki e ta conta pa e departamento di Guarda nos Costa.

Desp[uues di eynan TOPA tabata tin oportunidad di sinta cu Management Team, Sra. Hassel y Sra. Matos a haya un splicacion di den ki direccion kier bay cu e departamentonan di Guarda Nos Costa, Migracion Aeropuerto y waf. Despues di e presentación di Management Team, na e momentonan aki sindicato TOPA no a tende nada mas di e minister di Husticia, riba e continuacion di e desaroyonan aki, pa locual ta e departamentonan ya menciona.

TOPA di su banda, e tin cu bisa cu miemrbonan di sindicato TOPA trahando na departamento di Migracion, Lucht y Zeehaven, como tambe algun miembro di Guarda Nos Costa, ta puntrando con a para cu e desaroyo di structuracion di e departamentonan ya menciona.

A informanan caba cu di parti di minister di Husticia, nan no a haya mucho informacion, den locual ta e caso aki. E management Team ta trahando, pero con leu nan ta pa locual ta e reestructuración di e departamento aki, nan no sa con leu nan ta. Recientemente, Sr. Bernabela tabata tin un combersacion cu e minister di Husticia, pa papia ariba e topico ya nan menciona. Pero lastimamente, TOPA ainda no por haya un entrevista cu e minister di Husticia tocante e puntonan di preocupacion.

Motibo pa cual a pidi entrevista tabata pa haya sa con e desaroyo ta bay pa e departamentonan di Migracion. Y tambe e parti ta locual gobierno lo mester bay hiba esaki bek minsiterrad pa bay wak e ora ey, pa wak kico ta e siguiente paso cu lo mester bay wordo tuma. Si por a compronde, ora cu a sinta cu Management Team, ta cu na final di nan inventario, nan lo traha un rapport, y eaki lo mester wordo entrega no mas tarda cu final di september, of comienso di october. Asian e minister di husticia lo tin un miho bista den ki direccion e departamentonan di migracion, den su totalidad mester bay den todo caso. Ne momentonan aki, manera a menciona caba, ta en espera pa un reunion cu minister di husticia pa papia ariba e tema di migracion. Esey no ta caso te ainda. Pero nan lo keda pendiente pa e reunion pa despues duna un feedback di e desaroyonan di migracion.

E disgusto bou di e trahadonan di Migracion no ta grandi, pero si ta sinti un preocupacion bou di e trahadonan di Migracion, pasobra di e momento cu e director saliente a bay, no a sinti manera cu lo bin un otro tipo di maneho of cambio, of ken ta sigui maneha of coordina of stuur aan e departamento. Y trahadonan di Migracion ta puntra den ki direccion nan tin cu verwacht cu e minister di Husticia tin pensa di tuma pa loek ta Migracion y asina tambe tin un liña di maneho na Migracion. E departamento di Guarda Nos Costa ne momentonan aki, tin hopi trabao, pero e parti di locual e miembronan di TOPA na Guarda Nos Costa ta treciendo dilanti ta, cu mester por tin un liña di maneho pa locual ta e posesion huridico tambe na Guarda Nos Costa, y den e aso aki, loke a splica nan ta cu e Management Team ta bezig cu esaki y lo mester duna nan un oportunidad pa nan finalsia nan trabao, despues documento locual nan ta haciendo den un rapport y finalmente entrega esaki na minister di Husticia, y despues di esaki lo tin un reunion cu sindicatonan cu ta representa tur e trahadonan pa wak den ki direccion e departamentonan aki ta bay.

Sr. Bernabela ta di opinion cu na momento cu a asinga e tarea pa haci un inventario di kico ta e posicion e departamentonan di Migracion mester resorta bou di dje, ta trabaonan cu no ta facil, e ta rekeri hopi trabao. Pero mester tin e confianza di duna e dos personanan ya menciona, e oportunidad pa haci un inventario pa wak con mester wordo drecha y den ki direccion mester bay den futuro. Mester tin espacio pa mas sigur nombra e director pa e departamentonan ya menciona. E Management Team t’ey pa un tempo defini y cu lo mester bin un director cu mester wordo nombra dentro di poco.

