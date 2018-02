Mientras gobierno ta haci nada, cobamento ta sigui na Seroe Cristal

E problematica di Seroe Cristal ta algo cu e habitantenan di bario ta lucha cun’e tur dia. Despues di e dianan di fiesta di December, e trabaonan di excavacion, di mineria, tur a para. Pero awo cu aña a habri, tur cos ta sigui manera nada no a pasa. Sra. Hilda Rodriquez- Taekema ta splica kico ta e ultimo desaroyonan pa cu Seroe Cristal.

Despues di e ultimo articulo den corant, e Fundacion a ripara, cu e minister a yama e departamentonan pa haya un idea di kico ta pasando, tur e departamentonan supuestamente a haci nan trabao. E publicacion tabata cu e companianan por a haya chnace pa regla nan papelnan, ya cu nan tabata traha sin tin e permisonan necesario.

Na medio December, e Fundacion a bin topa e anuncio den corant, cu tabata tin peticion di hindervergunning, tanto di cobamento di santo como tambe e fabrica di beton, banda di Budui. A mobilisa basta hende, ya cu mayoria hende den bario tabata warda e posibilidad pa haci bezwaar. Mas cu 300 bezwaarschrift a wordo entrega na Dienst Juridische Zaken. Pero te awo, nan no a tende nada mas. Mientras tanto e compania cu ta coba den e parti di e Babijn, e otro banda di Sero, no tabata funcionando cu vergunning, pero aparentemente e peticion a sali den corant, dia 1 di Februari. E Fundacion/habitante ta bezig pa acumula bezwaarschrift pa wordo entrega na tempo tambe. Pero e fastioso ta cu nan no a tende nada di e prome serie, y nan ta spera cu e minister atene su mes na e tempo marca pa ley. E fundacion ta uza e posibilidad via ley, y Sra. Rodriquez ta spera cu gobierno tambe.

Apesar di tur esaki, cu tur e tempo cu a pasa, nan no a bay Corte ainda door cu ainda e periodo cu e minister por tuma un decision no a pasa ainda. Pero mientras tanto e compania ta sigui funciona sin vergunning pa dos luna mas pero pa cuanto tempo mas e por sigui asina? E caminda cu ta bay pa Calbas ta casi cay den otro, unda cu famia Eman ta biba. Otro casnan, e doñonan no por caba nan cas, ya cu nan no tin speransa di por biba trankil eynan.

Tin Stichting Thuiszorg, casnan di FCCA, y e Parke Curason den vecindario. Y pa colmo no a pidi un vergunning pa e cobamento di santo, di cual e material ta casi caba, pero a pidi un vegunning pa un fabrica di asfalt/beton banda di Babijn.

Como bario nan no por sinta keto, y como fundacion y wak companianan sigui haci nan trabao sin tene cuenta cu reglanan cu ta stipula den ley. E punto di e bista di e fundacion ta cu nan mester lanta un caso den Corte, contra di Land Aruba, cu ta comete un delito contra di su mesun poblacion. Nan no ta sigui ley maenra cu e ta , nan no ta duna e pueblo pa haci un bezwaar y no ta reacciona ariba dje.

Tur esaki ta trece problemanan pa salud, y nan a bay Volksgezondheid, cu na nan parecer, no a tuma nan na serio. Nan a bisa cu e sero ta absorba e stof. Pero pesey e fundacion tin e meta ey. Si tur e bestianan ta muri door di e stof, no tin bida mas eynan. Door cu nan ta roza, e stof ta lanta semper den mesun direccion. Ademas di e stof, nan ta haya tambe residuonan di e cement, etc. E lo por daña e awa, y trece mas peliger pa e habitantenan.

Desde cu Minister Oduber a bin na December ultimo, nada no a cambia. Tur cos a keda mesun cos. Solamenta e duna e companianan oportunidad pa traha ariba nan papelnan, vraag aan un vergunning y sigui traha manera nada no a pasa.

E decision pa cu e bezwaarschriften ta cay no solamente bou di Minister di Infrastructura so, pero tambe di Minister di Husticia. Nan mester mustra cu e ROP ta conta pa ley pa nan y cu area ta bira berde bek. Esaki kiermen cu nan por concede e companianan permiso, pero den un otro area, p.e. Barcadera cu pa añanan caba ta destina pa e tipo di trabaonan aki. Duna naturalesa un chance pa recupera bek. ROP ta indica cu cu e ta un area di naturalesa, e costa noord, un km leu di lama, ta conta como area protehi. E gobernantenan mester mustra cu nan ta serio cu e ROP.

Un pais asina chikito, mester di un Plannologie. Aruba tin supuestamente hende studia, pero nan no ta planifica esaki. Santa Marta tambe ta un bario cu ta sufri di e consecuencianan di e residuonan industrial. Si bin cu regla, mester busca manera pa cumpli cu e reglanan.

Stichting Conserva Area Cristal tin 3 luna caba, cu e gobierno actual y ainda nan no a haya niun reaccion di e gobierno aki. Ta spera cu Minister Oduber tin un consenshi y cu e busca un solucion pa cu esaki, segun Sra. Rodriquez- Taekema.

