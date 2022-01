For di distancianan largo por a scucha e erupcion di e volcan na Tonga-Hunga Haʻapai.

Un Volcan cu ta causando Olanan grandi y automaticamente Merca y tambe Japan ta ariba alerta di un tsunami cu por tuma lugar. Ta pidi pa tur esnan banda di lama bai bek cas y evita pa lo peor.

Japan ta bou di alerta di olanan mas halto cu 1.2 Meter. E isla di Tonga cu ta keda 65Km leu ta completamente bou di Stoffnan Shinishi y blackout.

Mester Informa cu e Volcan na Tonga-Hunga Haʻapai simper ta un volcan activo, pero e biaha aki a bira un menasa pa tur esnan cu ta habita serca .

Un Representante di e Gobierno di Aurstralia a notifica cu nan ta cla pa juda si mester.

Na Australia yu tambe Tasmania a avtiva nan Alerta di Tsunami.

New Zeeland cu ta 2.300 KM Leu for di Konga ta Alertando cu tin coriente nan basta fuerte den nan awanan teritorial. Ainda no ta Activa nan alerta pa Tsunami.

