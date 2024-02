Otmar Oduber, den cuadro di e carta cu a wordo dirigi na Prome Minister Evelyn Wever-Croes pa bin cu un dialogo nacional mas pronto cu ta posibel riba gastonan exahera cu tin den gobierno sin haya atencion pe, a duna un declaracion dilanti ex warda di polis na Playa.



El a indica cu e warda di polis aki, cu tin un balor facilmente di 5 pa 6 miyon Florin y cu ta propiedad di gobierno, ta para, den decadencia y a bira centro di adiccion, mientras cu ta bezig ta huur un cantidad di edificio rond Aruba.

Pa mas di 5 aña caba tin un grupo local interesa pa cumpra e edificio aki. Gobierno di su banda, no ta dreche, no ta atende cune, pero no ta bende cu inversionistanan local tampoco cu tin interes den inverti den esaki.

Mescos ta pasa cu edificio di Douane, cu pa mas di 5 aña pasa a laga un plan cla, caminda cu tin un compania local interesa den cumpra e propiedad aki y traha un edificio asina necesario pa Douane na Barcadera. “Tur cos a wordo laga atras, tur conseho, mescos cu e edificio di ex warda di polis na Playa, pero lamentablemente nos no ta mira accion. Nos no ta mira ningun miembro di Parlamento lanta para y puntra gobierno riba dje, pasobra tanten cu e no ta yega na nan saco, tanten cu e no ta importante pa gobierno y cu pueblo ta ‘ignorante’ riba dje, nan no ta preocupa pa atende cu e problematica aki di gobierno y di Pais Aruba”, Otmar Oduber a declara.

Para dilanti di e ex warda di polis na Playa el a denuncia cu te cu siman pasa e edificio aki cu tabata representa e centro di husticia, tabata habita pa adictonan ambulante, cu casi tabata cende na candela, creando un peliger pa henter e area.

Por mira un departamento manera DIP na soño, den coma, tambe parlamentarionan no ta lanta y cuestiona algo asina cu ta na bienestar di nos comunidad.

Mientras esaki ta pasando na e edificio aki, por mira inversionistanan ta hincando placa den edificionan den Wilhelminastraat, den mehoracion di e producto den e caya aki y esey ta e caminda cu gobierno mester sigui y por logre cu e ley di APF (Aruba Property Fund) cu ta un compania 100% di gobierno cu lo permiti atende cu e problematica di eficionanan bandona na un manera eficiente sin cu ta perhudica pueblo.