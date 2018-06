Miembronan di TOPA a ricibi curso for di lider sindical di ABVO- Corsou

Actualmente ta na Aruba, Sr. Adrie Willems, di ABVO Corsou pa duna un curso. Anualmente TOPA ta acerca Sr. Willems. pa loke ta trata e loke ta pasa na nivel di empleadonan publico di Corsou y Aruba. Sr. Willems ta splica mas.

Basa ariba esey, Sr. WIllems ta na Aruba pa e curso. Awo tin un grupo nobo di hendenan cu tin di haber como representante di diferente sectornan. Ta un bon oportunidad pa dunanan un peptalk. Lo papia di e importancia di sindicato y liderazgo, e.o.

Esaki ta un bon oportunidad unda ta bayendo den e topiconan riba derecho di deber , liderazgo. Tambe ta bay profundisa riba reglamento y statuutnan domestico di e organizacion y con mester biba e principionan aki.

Tambe a realisa un analisis rapido di e organisacion. A bin constata cu 75% di e miembronan a nace den añanan 1960 bin ariba y cu e grupo aki dentro de poco ta baha cu pension. Esaki ta pone cu e situacion di sindicalismo na Aruba, unda e grupo jong ta hopi limita den sindicalismo. Si no tuma accion riba esaki e sindicalismo na Aruba lo por disparce.

Esaki ta sosode den diferente parti di mundo unda cu e situacion door di e sistema digitalisa y tambe e manera otro pa haci mercado. Sindicatonan sigur a keda mantene cu e sistema tradicional pa acerca hende y mester cambia e proceso.

Na Corsou durante e añanan 1980 y 1990 gobierno di Corsou a kita asina tanto empleado publico unda cu di 5 mil y pico a resulta cu a keda cu 1800 miembro. Y aworaki nan ta bay na 4800.

Tur esaki a wordo logra cu accionnan cu a wordo ehecuta door cambia nan statuut, nan manera di comporta, e manera bende e producto, cu ta haci un diferencia, unda awe nan ta esun di mas grandi sindicato den Caribe Hulandes.

No precisamente cu e generacion nobo no ta kere den sindicato, sino ta e manera con mester acerca na e generacionnan nobo aki a keda atras. Pasobra ya caba nan ta afilia na tur tipo di website rond di mundo manera facebook, etc. Akinan nan no tin niun tipo di control di kico ta pasa cu nan informacion. Pero si por mustra como sindicato cu bo ta un organisacion serio caminda nan si por bin pidi cuenta y rason e ora por alcansa esaki pero mester cambia e metodologia, segun Sr. Adrie Williams, lider sindical di ABVO-Corsou .

