Miembronan di STA na airport kier bay bek cu APFA

E situacion di Triple A NV tin hopi empleado ta kere cu STA no ta haci nada pa e empleadonan, pero sindicato STA ta bringando cu alma y cuerpo pa logra hinca tur e hendenan bou di APFA. Sr. Diego de Cuba, di STA cu e relato.

STA a reuni un biaha mas cu e minister en cuestion. Y nan ta keda sorprendi di tende kico e gerencia di Triple NV ta (mal) informa e minister cu tin nada. Aparentemente e mesun director di Triple A, ta declara cu no tin nada. Y awo STA lo saca copia di e firmanan, hunto cu nan id, cu nan no kier keda cu Guardian mas, cu nan kier bay cu APFA y manda tur pa minister. Y esaki ta loke Sr. de Cuba ta condena.

No ta di awo cu ta bringando pa e trahadonan bay bek cu APFA, tin 17 aña e tin ta bringando pa esaki caba. Y ta p’esey Sr. de Cuba a wordo persigui asina tanto na aeropuerto, pasobra e ta bringa pa e trahadonan. Y esaki ta un capitulo cu falta, esta e parti di pension, nan kier logra esaki prome cu aña cera. Y esaki ta loke a keda splica na minister na placa chikito, cu tur cu ta den Guardian Group, un sigur 95% ta desea di bay APFA.

Cu APFA un salario di 3500 florin bay ariba, e trahado ta haya un miho pension cu Guardian. Tur hende sa kico a pasa na Guardian, el a crash na Corsou y e ta e mesun holding. Awo ken por sigura cu e 12 miyon cu tin den Guardian, nan lo por pas’e pa APFA y a pidi minister investiga esey pa STA. Nan kier sa si di berdad e placa t’ey, of kico nan a haci cu e placa. Pero e cuestion ta keda cu e mayoria di e empleadonan kier bay APFA.

Tambe pa locual ta e Uitzendbureau cu ta traha na airport, por wordo poni den servicio permanente di Triple A, no mas mester crea un funcion pa nan. Aworaki loke ta pasando ta cu nan ta metiendo den e departamento di Landslide y departamento di Siguridad. Ta compania estatal y ta compinchi politico. Esey no por sigui mas den companianan estatal. Tur loke tin rond den departamento y den companianan estatal, mester di hende den servicio permanente. Uitzendbureau ta caba cu e companianan aki.

Si’n trabao fiho, e trahado no por yega banco pa haci cualke lening. Y un otro tema cu a handle cu minister Dangui Oduber y Glenbert Croes, cu no kier Medwork tampoco mas. Pero laga tur trahado bay via SVB. Fiesta tin cu caba. E cosnan aki a splica e minister con y pakico. Pasobra ta placa ta tirando afo sin mester.

Ta bringando te cu fin di aña pa mira e cambionan y e aña aki a manda carta pa Triple A NV cu e trahadonan kier bay APFA. Ya caba ta october y ta varios luna a pasa bay. Cinco luna a pasa bay y nada. A lanta un comision pa papia over di pension. Pero ora a ripara den ki direccion gerencia kier, nan a sali di e comision. Trahadonan kier bay APFA.

Triple A NV ta buscando guerra cu STA. Si gerencia no tin e copia cu e idnan, nan ta laga hib’e cu courrier. Esunann di Triple A NV cu falta pa yena e formulario ey cu copia di id, no mester tarda pa haci’e, mester pura cu eaki. Y ta spera cu pronto nan por haya e bon noticia cu e trahadonan a pasa pa APFA, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.

Comments

comments