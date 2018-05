Miembronan di OPPA no ta bin na remarke pa e ahuste di 6% di AZV

Ta conoci cu entrante 1 di July 2018 e prima di AZV ta bay baha di 10,5% pa 6,5%, pero pa esunnan cu un entrada di 30 mil Fls pa aña of 2.500 florin pa luna. Dus tur pensionadonan di OPPA cu tin un pensioen di AOW y di APA no cay den remarca. Sr Ivo Valdes cu e detayenan.

E crisis actual ta trece aumento di e costo di bida pa nos tur, mientras cu niun di e pensionadonan aki desde di dia 1 di Januari 2013 no a conoce niun tipo di aumento mas riba nan pensioen. Es decir, cu tur e pensionado di PVL cu tabata haya un diensttoeslag, cu ta un toelage pa aumento di costo di bida esey a wordo kita for di nan desde di 31 di December di 2010, cu e introduccion di NTR 2011. For di e tempo ey no tin aumento mas riba nan entrada.

Esunnan cu a drenta den NTR 2011, cu despues a bira ATR 2014 ta depende simplemente riba di con e grado di cobertura ta. Pa nan haya un aumento ta depende si e dekkingskracht ta firme, dus riba 105 %. Sr. Ivo Valdes a sigui bisa cu, for di 1 di Januari nan a bay atras den nan entrada pagando e prima di 10,5% na AZV y e nan lo keda paga esaki.

Pensionadonan no ta bay dilanti siendo cu durante campaña otro cos a wordo priminti na nan. Pero awo no ta papia di e beneficio na tur e pensionadonan sino cu a resulta cu ta un grupito chikito so ta esun cu ta bay haya e toelage pa compensa e crisis y no a mira cu a bay dilanti niun caminda.

Politiconan mester practica loke nan a predica unda nan ta priminti cielo y tera prome y despues cu ta drenta den gobierno no ta cumpli. Pero mientras tanto, e dianan ta keda core y prome di Juli ta biniendo tambe.

Riba esaki OPPA a manda e di tres carta dia 7 di Mei cu tabata e ultimo cu a manda na Minister pa nan por sinta cu e mandatario, pa logra yega na un areglo cu ahustacion pa e pensionadonan. Pero nan no a haya niun contesta.

Den e programa di gobernacion ta para cu hende ta central, anto riba esaki ta parce cu pensionado no ta hende siendo cu n un Minister cu nan a acerca a contesta nan carta ni a sinta cu OPPA.

Mientras tanto ta sigui purba pero otro siman e plazo cu nan a duna di tres siman ta caduca. Dialuna awor lo cuminsa cana e caminda legal pa wak si toch por yega na e ahustacion pa esunnan cu tin derecho riba dje. E motibo ta cu pasobra no ta tur e pensionadonan tin derecho riba esaki.

Tur e pensionadonan cu a bay cu pension despues di 1 Januari 2013 no ta haya e derecho riba e 85 florin di ahustacion, anto mester wak kico ta bay pasa y con ta atende cu e asunto aki. OPPA ta spera di por sinta cu e Minister siendo cu for di Januari 2018 cu nan a manda e cartanan cu e solicitudnan di OPPA no haya ni un contesta riba e asuntonan di hospital, esun di 85 fls, entre otro preocupacion cu e pensionadonan tin, segun Sr. Ivo Valdes, di sindicato OPPA.

Sr. Valdes a sigui bisa cu politiconan ta lubida di cumpli e promesanan haci den campaña y mester compronde cu pueblo ta esun pagado di belasting. Tanto parlamentario como Ministernan tey pa duna servicio.

Pensionadonan no ta pidi un fabor sino cu nan ta exigi pa delivera cu e problemanan cu tin, caminda cu por ehempel den caso di hospital awor kier hinca hende homber cu muhe den e mesun camber, y nan no po opina riba esey y no por siendo cu na Aruba tin cu respeta e estado derecho .

E caminda legal cu ta bay cana ta pa chek si e miembronan di OPPA tin e derecho pa haya e 85 florin di ahustacion pasobra no por ta asina cu for di 2011 a duna 104 florin na e pensionadonan mesun cos cu tur e trahadonan publico, y e aña siguiente a haya tambe 140 florin anto diripiente na 2013 pensionado no a haye mas anto kier sa si a cera un acuerdo bilateral unda cu OPPA no a forma parti di e discucion aki den e tempo ey y ta keda lucha pa e miembronan pero pa esaki mester sinta cu Minister anto ni esey por a logra.

Gobierno anterior a primiti cu nan ta bay paga 85 florin anto despues pa bon of pa malo gobierno a cambia y mester t’ey pa pueblo. Mester sinta na mesa pa wordo scucha pa wak unda por yega na otro y ta keda spera un contesta riba esaki unda cu OPPA tin un comision trahando den forma activo riba esaki.

