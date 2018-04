Miembronan di OPPA disgusta cu e situacion na hospital pa cu e diferencia di klasse

Recientemente, OPPA (Organisacion di Pensionadonan Publico Arubano) a tene un reunion entre su miembronan relaciona cu e situacion na Hospital. Ta trata aki caminda cu pensionadonan ta pagando pa un servicio 2ste klasse ainda pa ora nan keda interna den hospital, pero e hospital actual no conoce diferencia di klasse.

Presente na e reunion tabata tin mas di 160 miembro cu no tabata nada contento cu e situacion. Tur presente tabata di opinion cu no por pone pashentnan di e mesun sexo keda den mesun kamber. Nan a vocifera nan opinion cu absolutamente nan no ta bay acepta cu personanan di diferente sexo ta wordo poni den e mesun camber.

Tambe nan ta rabia cu AZV, pasobra e pensionadonan ta pagando un premie halto na AZV y nan ta haya cu ta AZV mester atende cu e asunto di 2e klas na HOH den un miho forma. Nan ta haya cu no por kita un derecho adkiri sin haya nada a cambio. Tocante comportacion di nos gobernantenan, Sr. Ivo Valdez, presidente di OPPA, a enfatisa ariba e hecho cu OPPA a manda dos carta pa Mininster di Finanza y dos carta pa Minister di Infrastructura. Ningun di e cartanan aki a haya un contesta, di e dos ministernan aki. E miembronan no ta nada contento cu esaki.

Tur e politiconan a vocifera durante campaña cu nan lo duna nos grandinan un miho trato y atencion y awo cu nan a bira gobernante, nan a bira arogante y no ta honra OPPA su peticion pa un reunion, corda pa duna nan un miho trato y e atencion. Nan ta ex trahadonan cu a traha duro durante añanan largo, construyendo loke nos tin awe y awo cu nan a bira grandi nos gobernantenan ta bira lomba pa nan.

