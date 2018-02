WASHINGTON, D.C., Merca- Un grupo di Ciudadanonan Independiente Venezolano- Mericano (IVAC) lo pidi Congreso di Merca pa manda un forsa di paz pa saca e gobierno madurista for di poder. Y tambe sancionnan mas grandi pa su cupula, cu ta inclui Diosdado Cabello.

“Loke tin na Venezuela ya no ta un gobienro, ta delincuentanan cu ya no por wordo yama Venezolano”, Ernesto Ackerman, a declara na EFE. Ackerman ta president di IVAC.

Fuente: https://www.efe.com

