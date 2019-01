Miembronan di fraccion di POR a haya un splicacion detaya riba e concepto di e Plan di Desaroyo Teritorial nobo

Diamars mainta miembronan di fraccion di POR den Parlamento, Marisol Lopez-Tromp y Alan Howell a bay Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP), pa asina haya informacion concreto y specifico di e concepto di ROP cu ta e Plan di Desaroyo Teritorial y e proceso cu a inicia e dia ey unda cu pueblo por tin bista y duna comentario riba esaki.

Nan a reuni cu Director di DIP, Haime Croes y otro miembronan di gerencia cu a duna un splicacion al caso di e proceso andando.

Manera ta conoci 10 aña pasa a introduci e ROP y awo e ta termina, debi na esey mester introduci un ROP nobo pa e siguiente 10 añanan cu a haya e nomber “Naar een duurzame Inrichting van Aruba” y cual na e momentonan aki ta ‘ter inzage’ pa henter comunidad. E periodo durante cual comunidad por haci esaki ta di 4 siman y lo finalisa dia 15 di februari 2019. Despues di e luna aki comunidad por sigui manda nan comentario skirbi pa un tempo di 1 luna. Siguientemente lo tin un luna unda lo repasa tur e comentarionan ricibi riba e concepto y lo adapta e plan a base di loke a ricibi. Entrante 7 di mei por papia cu tin un ROP nobo pa e proximo 10 añanan cu ta e vision cu gobierno a pone di con ta bay distribui nos pais. Es decir, na unda por construi, cual ta e zona hotelero, cual ta e zona di naturalesa, cual ta e zonanan proteha, e zona industrial, etc.



Parlamentarionan di POR a indica cu e meta di e plan di desaroyo teritorial nobo, contrario na loke e tabata tempo cu e la wordo introduci, pa e bira un realidad den futuro.

Splicando e punto aki a bisa cu ta trata di un ley cu a pasa Parlamento prome cu aña 2009 y e deseo tabata pa zonifica Aruba, proteha nos isla y crea un sistema caminda cu diferente areanan tin nan destinacion. Lamentablemente e añanan despues e minister cu a bin no a haci uzo di e ley akinan y 8 aña a pasa sin cu e la wordo respeta y consecuentemente tabatin varios caso den corte di ciudadanonan cu tabata bringa pa desaroyonan indesea den nan bario.



Cu e cambio di gobierno y bou maneho di minister Otmar Oduber, e ROP a wordo adapta y fraccion di POR a haya un splicacion for di e director di DIP riba e adaptacionnan y e diferente plannan cu tin pa e lunanan nos dilanti. Aki nan a pone enfasis cu pueblo tambe por tin un bista den e plannan aki y por duna comentario riba nan.

Marisol Lopez-Tromp a indica cu e ley cu a pasa den Parlamento prome cu 2009 lo keda y lo bin cierto reglanan cune, e ROPV, cu cada ciudadano tin cu tene su mes na nan y e ta significa tambe transparencia pasobra pueblo lo tin un bista hopi cla di kico por y kico no por den nan bario, den e area unda nan ta biba. “Aruba a crece enormemente, Aruba a crece den cantidad di habitante y esaki tin su impacto riba e desaroyo territorial tambe. Hopi hende ta pidi pa tereno, hopi hende kier desaroya proyecto y mester tin un balance den e parti economico y e parti di naturalesa. Esey ta keda un reto, pero mi ta kere cu e ta un paso firme di parti di minister Oduber pa reinstitui e respet pa look eta e desaroyo teritorial y pa percura pa esaki bay den proceduranan cu ta wordo fiha y cu tur hende tin cu respeta, no manera cu a pasa den añanan cu a pasa cu esaki practicamente a wordo viola”.

