Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a tene su ultimo asamblea general pa 2022. Pa informa e miembronan di Aruba su progreso den reformanan di Landspakket, Presidente y CEO di AHATA, Tisa LaSorte a invita Sr. Ruben Goedhoop y Sra. Indra Zaandam pa presenta un update. Ruben Goedhoop ta Liaison di Aruba pa e Ministerio Hulandes di Asuntonan Interno y Relacion den Reino y Indra Zaandam ta Coordinadora encarga cu “Tijdelijke Werkorganisatie Aruba”. Hunto nan a informa riba e proceso di colaboracion entre Aruba y Hulanda pa yega na e reformanan necesario y a duna un splicacion di e progreso.

Eleccion di Hunta di Directiva pa aña 2023 tambe a tuma lugar durante e di tres asamblea di aña, segun reglanan di e asociacion. E hunta di otro aña ta consisti di 13 miembro; 11 miembro activo y 2 miembro aliado:

Paul Gielen – Renaissance Wind Creek Aruba (Chairman)

Joe Najjar – La Cabana (Vice-Chairman)

Warren Stanley – Tropical Bottling (Second Vice-Chairman)

Gabe Castrillon – Hyatt Regency (Treasurer)

Samuel Johnson – Barceló Aruba (Secretary)

Ewald Biemans – Bucuti & Tara

Steven Redkoles – The Ritz-Carlton, Aruba

Richard Roy – Eagle Aruba

Edgar Roelofs – Manchebo

Marin Bijl – Divi and Tamarijn

Simone Farci – Holiday Inn

Raoul Lemmerling – Aruba Marriott

Sharon Frankel-de Cuba – Aruba Bank

E hunta lo traha cu e Presidente y CEO, Tisa LaSorte, pa establece e strategia di e asociacion pa aña 2023. AHATA su meta prinicipal ta pa yuda sigura un industria di turismo productivo pa sostene economia di Aruba.