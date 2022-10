Diahuebs for di 7 or anochi anochi na sporthall a tuma luga un reunion di ASU, Aruba Sport Unie unda total di 33 federacion tabata presente. Un reunion pa un eleccion nobo cu a keda pidi di e federacionnan di deprote na Aruba. Un total di 77 persona a vota, di cual 40 a bay pa Soraida Boekhoudt cu ta di Aruba Domino Bond y 37 voto pa Gerald Franca cu tabata presidente anterior. Despues di rato a schors e reunion y para tur voto, unda a vota pa presidente nobo so.

Despues di 18 aña ASU ta haya un presidente nobo unda e federacionnan a pidi pa un aire nobo pa bin cambio den loke ta deporte aki na Aruba cu ta tranca pa hopi tempo cada no ta mirando algo bon.

Miembronan no ta di acuerdo con e actual bestuur di ASU kier pa e votacion bay, miembronan cu ta e 33 federacionnan kier mira un cambio den presidente y bestuur completo y tabatin un diferencia di opinion cu a para e formamento di bestuur nobo, pero lo sigui durante siman.