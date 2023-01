E miembro di Tweede Kamer sra. Jorien Wuite, cu tin raiz caribeño, a haci un bishita 9 januari 2023 na e recien cera dump di Parkietenbos. Esaki na e mesun momento cu Minister Ursell Arends, responsabel pa e dump y maneho di sushi na Aruba, tawata hinca den un reunion pa invitado so den edificio di Cocolishi, den cual pa un grupo selecto di stakeholders y NGOnan a duna informacion con ta bay sigui cu e maneho di sushi despues di ceramento di dump.

E bishita na sitio di dump a ser organisa dor di habitante di bario, activista ambiental y jurista sra. Anouk Balentina. Hunto cu otro habitante di bario, entre otro sra. Marjorie Vermeer y e NGO Fundacion Rainbow Warriors Core, y cu por cierto ni habitante di bario ni Rainbow Warriors Core tawata invita dor Minister Arends pa e reunion den Cocolishi, nan a duna splicacion na sra. Wuite di kico ta e berdadero situacion y status quo di maneho di sushi. Tambe mr. dr. Ryçond R. Santos do Nascimento (AVP), e parlamentario arubano cu a profundisa su mes den e materia na dado momento tambe a presenta pa tuma parti den e reunion como muestra di sosten pa e habitantenan cu pa añanan largo ta lucha cu e problematica ambiental di dump di Parkietenbos.

Sr. Milton Ponson jr., como representante di Fundacion Rainbow Warriors Core cual NGO pa 21 aña caba ta atende cu temanan ambiental y di desperdicio tanto local como internacionalmente a duna un relato breve di e historia di dump y e diferente campaña hiba dor di colaboracion di diferente NGOnan (di cual tres NO A SER INVITA PA E REUNION DEN COCOLISHI) pa atende cu of trata di para proyectonan na dump.

Siguientemente a toca e punto di e bataya huridico inicia pa mr. Balentina pa logra cera e dump, cual por cierto porfin a sosode 1 januari ultimo. Sra. Wuite tambe a hiba conversacion extenso cu otro habitante di bario. A pone enfasis riba e punto cu e miedo ta existi ainda cerca e habitantenan den bario cu e atentado contra nan salud y medio ambiente no a pasa, ya cu keto bay dump ta pega na candela, y e incinerator ta den full swing mandando gasnan toxico y huma stinki den aire cu ta plama den bario. Cu e continuo yegada di sludge di e planta defecto di purificacion RWZI na dump tin un molester enorme di musca cual sra. Wuite tambe por a experiencia personalmente na sitio di dump.

Alabes tin tur cos robes cu e permiso pa e incinerator cu ta opera na e sitio, violando e ROPv. No tin supervision ni cumplimento cu e cantidad minimo di regla stipula pa operacion. Y falta un cuadro di normanan vigente y maneho transparente.

Durante e bishita sra. Wuite tambe por a constata cu e incinerator tawata bolter huma preto, mientras en violacion di e hindervergunning no a pone bandera cora banda di e indicador di direccion di biento. Tambe a trata diferente otro tema, manera e impacto di e maneho actual di sushi riba nos turismo y e impacto di e turismo riba nos medio ambiente, e falta di un ley ambiental cu tur otro cinco isla di Caribe den Reino SI TIN y e falta di un estudio haci di efectonan riba salud di factornan ambiental cual estudio SI a ser haci pa e otro cinco isla den Reino Holandes.

Tambe a toca e punto cu no a presenta un plan concreto di ceramento y cuido posterior pa cu e habitantenan/esnan concerni y cu alabes ta alarmente cu Minister concerni ta sconde informacion na e habitantenan tocante instancianan cu lo ser encarga cu saneamento di dump.

Ta parce cu Minister ta prefera usa studiantenan of kende cu ta pa haci estudionan en bes di utilisa Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na Holanda, manera ta costumber riba e otro cinco isla den Reino Holandes, cual instancia tin e experticio amplio y necesario pa haci investigacion of duna conseho den un forma obhetivo.

Maneho ambiental y di sushi ta un asunto serio den cual derechonan humano tambe tin den wega. Na Sint-Maarten SI a utilisa RIVM pa e saneamento di dump. E no por ta asina cu den Reino Holandes den cada pais autonomo derechonan humano ta ser proteha diferentemente.

Sra. Wuite a ser pidi pa den Tweede Kamer trece e problemanan aki y e seriedad di e materia na atencion di e Secretario di Estado pa Asuntonan di Reino, sra. Van Huffelen, cu e peticion basa riba articulo 43, inciso dos di Statuut pa interveni den gobernacion na Aruba y obliga Gobierno di Aruba a corto plazo tuma medida apropria y realmente efectivo, ya cu ta trata di violacion di derechonan humano di e habitantenan di bario.