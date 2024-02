Parlamentario independiente Do Nascimento a tuma nota di e ponencia di señor Ricky Hoek, cu partido MEP no ta corupto, pasobra MEP ta trahando proactivo pa caba cu corupcion. E prueba, segun Hoek, ta cu MEP a bin cu tres ley di integridad. Do Nascimento su prome observacion ta cu casonan Tulipan, Kwihi y Anglo ta indica corupcion na e nivel di mas halto den MEP. Su di dos observacion ta cu MEP ta coautor di curupcion crioyo y na di tres luga, leynan no ta nifica nada, si hende no ta tene nan mes na ley.

Segun Do Nascimento señor Hoek mester defende MEP, pasobra señora Evelyn Wever-Croes a faya cu transparencia den e caso di Besaril. Señora Evelyn a detecta iregularidadnan laat, el a tarda pa investiga y el a nenga di comparti e rapport di CAD cu Parlamento. Esey no ta cuadra cu integridad.

E parlamentario independiente ta admiti alabes cu hopi critica contra MEP ta hancra den un perspectiva di corto plaso y ta demostra un speransa pa goberna cu AVP. Do Nascimento ta haya cu responsabilidad pa futuro ta rekeri un panorama amplio. Mester reconoce cu señora Evelyn mes a (1) pone CAD investiga Besaril, (2) a bay Ministerio Publico, y (3) a duna splicacion amplio den Parlamento encuanto e rapport. Esaki ta señalnan cu gobierno no a lubida transparencia ni responsabilidad por completo.

Segun Do Nascimento señora Evelyn ta un santo compara cu señor Mike Eman. Den añanan 2009-2017 nunca Eman a worry cu advertencianan y tampoco el a laga CAD investiga ex-ministernan Croes, Sevinger, Oduber, Visser, Dowers of Hooijboer-Winklaar. Patronahe politico a conoce añanan di bonansa, mientras

AVP solamente tabatin interes pa investiga corupcion cerca MEP. Tur hende por corda e caso di Eddie Briesen y di Endy Croes. Ora bo ta proteha friends, mientras bo ta persigui contrincante, bo ta altamente corupto.

Toch MEP no ta combati corupcion den un forma efectivo. Do Nascimento ta splica cu MEP mas bien a stroba eliminacion di corupcion crioyo. Na prome luga señora Evelyn a crea un sentimento falso cu e slogan “integridad, nace bo ta nace cu ne”. Esey a duna Mepistanan un arogancia cu automaticamente nan ta integro, mientras tur Avpista ta corupto. Asina Mepistanan a haya briyo cu a conduci na casonan Tulipan, Kwihi y Anglo. Ademas di esey, señora Evelyn a bay bagatelisa e problema, papiando di appel putri y solucionnan facilito: BIA lo siña ambtenaar basha abao riba otro y cada ken mester sinta riba su blaar.

Si señora Evelyn ta honesto y sincero den su deseo pa combati corupcion, e prome cos cu e mester haci ta reconoce publicamente cu desde 1986 AVP y MEP a institucionalisa corupcion. Patronahe politico a penetra den tur skina di gobernacion, dunando hopi beneficio na AVP y MEP. Pa eradica corupcion, mester bin un transformacion den nos cultura politico. Esey no ta facil. Esaki ta hiba na e di dos cos cu señora Evelyn mester haci pa combati corupcion efectivamente. Mester splica pueblo cu Hulanda ta nos partner contra corupcion, en bes di busca pleito publico cu staatssecretaris Van Huffelen. Señora Evelyn mester proyecta determinacion pa traha hunto cu Hulanda pa realisa un administracion financiero solido, pasobra bon gobernacion financiero ta enemigo di corupcion. Tanten señora Evelyn keda bringa RAft, e mes ta preparando e cama pa e yiunan politico di señor Mike. Mester duna maximo colaboracion na Landspakket, pasobra Landspakket lo introduci proceduranan strak cu por elimina faboritismo politico y pone fin na e comercio cu ontheffing, cu permiso, cu opcion di tereno comercial y cu contractnan gubernamental. Ta Landspakket por para nombramento politico den Setar, RDA, WEB, Elmar y Utilities. Por ultimo Hulanda ta nos aliado den control penal y handhaving. Djis scucha con Paul, Benny y Otmar ta fomenta rabia contra Hulanda, pareu cu rabia contra polis, Landsrecherche, Ministerio Publico y Hues.

P’esey parlamentario Do Nascimento ta yega na e conclusion cu MEP ainda no a demostra suficiente curashi pa combati corupcion na nivel nacional ni den su mesun seno. Si nos kier un miho futuro pa nos yiunan, nos mester bira hopi mas efectivo den lucha contra mal gobernacion y p’esey nos mester traha hunto cu Hulanda pa eleva gobernacion na Aruba. Tanten MEP no ta deal cu corupcion head on, mester conclui cu MEP ta cobarde.