Miembro di Tweede Kamer ta retira pa a tene relacion cu’n trahado

DEN HAAG, Hulanda- Miembro di Tweede Kamer Han ten Broeke (VVD) ta entrega su retiro efectivo di inmediato. Den un comunicado publica ariba su pagina di internet a reconoce cu na 2013 el a tene un relacion sexual cortico cu’n empleado hoben di su fraccion.

“Ora cu mi wak bek ariba esaki, mi no mester a permiti esaki nunca. E no tabata permisibel, e no mester a sosode y e lo no sosode nunca mas”. E muhe en cuestion a keh’e dilanti e ex lider di fraccion Zijlstra di un comportacion sexual inadecua.

Segun Ten Broek, nada indebido no a pasa, pero si di un “comportacion inadecua”. “No den e sentido di poder of autoridad”, pero si di e punto di bista cu ami ta un miembro di Tweede Kamer y e tabata un trahado di den su binti aña”.

Comments

comments