Miembro di Konseho Insular cu pregunta tokante bon gobernashon

KRALENDIJK, Bonaire – Awe mainta e miembro di Konseho Insular pa MPB, Sra. Renata Domacassé a entregá un karta ku pregunta na gezaghèber Edison Rijna. Den un motivashon hopi ámplio kaminda sra Domacasse ta splika e motibu di su preguntanan e ta trese entre otro dilanti ku den un karta na 2e Kamer sekretario di estado Knops a duna informashon tokante su bishita na Islariba. Sr Knops a elogiá e manera ku Kolegio Ehekutivo di Saba ta duna realse na su tarea- i responsabilidatnan, indikando ku bon gobernashon ta meresé di keda rekompensá i ku Hulanda ta sali for di e punto di ‘more for more, less for less’.

St. Eustatius si ta motibu di preokupashon grandi tokante kalidat di gobernashon i asuntunan finansiero. Hulanda a ofresé sosten, pero esei ta mará na kondishonnan estrikto.

Na Boneiru tambe tin hopi duda tokante e kalidat di gobernashon. E karta di gezaghèber relashoná ku ousensia di diputadonan na reunionnan urgente pa trata asuntu di Bopec ta ilustrá esaki. Pa kolmo un mayoria di Konseho Insular ta sostené e diputadonan den esaki. Komo mas ehèmpel di faktornan ku ta mina bon gobernashon Domacassé ta menshoná lo siguiente:

1. E polémika rondó di BIA loke a resultá den retiro di dos profeshonal sumamente kapabel i kaminda tabatin gañamentu di parti di un diputado, mientras un mayoria den Konseho Insular ta stroba gezaghèber di bini ku un proposishon pa solushon.

2. Konsehal Beukenboom ta prohibí diputadonan pa bai Hulanda pasobra nan ‘no ta pòstbode di Hulanda’. Mayoria di Konseho Insular ta bai di akuerdo ku e ekspreshon aki.

3. Keda sin presentá na reunion sin previo aviso i no aprobá e biahe di Hulanda di gezaghèber den kaso di Bopec ta stroba un aktuashon desisivo di Kolegio Ehekutivo. Intervenshon di Hulanda ku a fasilitá gezaghèber pa biaha a sòru ku e problemanan na Bopec a haña debido atenshon. Aki sin mas por papia di negligensia serio di tarea di parti di diputadonan, ku sosten di Konseho Insular.

4. E kontrato di trabou di e direktor di TCB ta vense fin di desèmber. Te awe ainda e direktor no a haña mensahe tokante renobashon di su kontrato òf nò, mientras ku ta 2 te 3 luna adelantá esaki mester tuma lugá.

5. Den e último reunion di Konseho Insular a bira kla ku Kolegio Ehekutivo no tin sufisiente konosementu di puntonan di salida relashoná ku ‘good corporate governance’, pasobra segun diputado Martis polítika mester por mete ku maneho diario di kompanianan di gobièrnu.

A base di e iregularidatnan aki sra Renata Domacassé ta hasi entre otro e siguiente preguntanan i ta pidi pa haña kontesta promé ku bishita di sekretario di estado Knops na Boneiru: Kolegio Ehekutivo ta di akuerdo ku e punto di salida di Hulanda ku bon gobernashon ta meresé di keda rekompensá i ku Hulanda ta aktua a base di e prinsipio ‘more for more, less for less’? Kolegio Ehekutivo ta kompartí nos konklushon ku sr Knops a trese e prinsipio ei den práktika na momentu ku el a primintí Saba 2 mion euro pa gasta segun propio diskreshon, mientras ku enfátikamente el a nenga St Eustatius e libertat ei? Kolegio Ehekutivo ta na altura ku un argumento pisá pa gobièrnu hulandes yega na e konklushon ku St Eustatius no tin bon gobernashon ta e maneho di nombrashon di e isla aki? Kolegio Ehekutivo ta rekonosé e riesgo ku sr Knops ta bai nenga Boneiru e libertat pa pone su mes prioridatnan ora di gasta eventual medionan finansiero èkstra ku Hulanda asigná, mirando ku sr Knops ta referí eksplisítamente na importansia di bon gobernashon? Kolegio Ehekutivo ta kompartí nos opinion ku Kolegio Ehekutivo mes a buska e riesgo aki pa motibu di intervenshon den maneho diario di kompanianan di gobièrnu, ku e intenshon pa krea puesto bon pagá pa amigunan di partido? Den su karta di 7-12-2017 na Kolegio Ehekutivo Cft ta enfatisá ku ta di importansia pa tuma distansia for di maneho direkto di kompanianan di gobièrnu, konforme e kódigo di ‘corporate governance’. Kolegio Ehekutivo ta dispuesto pa primintí públikamente di lo respetá prinsipionan di bon gobernashon i no mete mas ku maneho diario di kompanianan di gobièrnu i tuma e distansia nesesario na momentu di nombrashon i retiro di komisario- i direktornan? Kolegio Ehekutivo ta dispuesto pa sigui e konseho di Cft pa inkorporá e kódigo menshoná den statutonan di kompanianan di gobièrnu i informá KI di e pasonan ku nan ta bai tuma pa salbaguardiá bon gobernashon den esaki tambe? Kolegio Ehekutivo ta dispuesto pa pidi konseho di ekspertonan independiente pa realisá un garantia èkstra ku ta protehá dirigentenan di kompanianan di gobièrnu sufisientemente kontra metementu polítiko i ku ta sòru pa ophetividat i transparensia den e relashon entre gobièrnu i kompanianan di gobièrnu?