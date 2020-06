Midi di Crisis Team: Bar SI por habri y Deporte NO

Hopi mayor y miembronan deportista tanto Futbol, Baseball, Softball no ta contento con ainda Gobierno no kier duna ok pa habri deporte cu publico. Despues cu e organisacion di Deporte AVB su miembronan a vota pa para tur wega esaki no a cay den bon tera cerca hopi hende. Tanto mayornan, muchanan y otro miembronan den mundo di futbol. Aruba tin algo cu nos no por compronde. Pasobra ta train y hunga den aire liber y tin distanciamento constantemente. E ta conta pa publico, mayoria veld ta den aire publico y tin cantidad di stoel cu por pone cada un stoel hende ta sinti. Hopi a puntra cu ki midi Crisis Team ta midi? pasobra den misa ta bula stoel y te hasta espacio for di otro, den luga cera cu tin airco ta pidi pa mantene distancia. A laga Bar, club nocturno y otro cosnan si habri pero no tin ningun distancia social ta tuma luga, o acaso eynan e miembronan di crisis team nan wowo ta cera?

A pidi pa habri Aruba pa drecha e economia cual ta bon y importante pero loke ta nos y hopi no ta compronde ta cu loke ta yuda baha gasto di azv y ta yuda salud di un pueblo cu ta deporte organisa no por tuma lugar paso Crisis team no kier aglomeracion di hende, e pregunta den e bar cu night club kico tin robot ?

Incriebel cu Crisis team tin biaha ta duna conseho nan manera un cos nan kier inventa wiel deporte organisa tin cu cuminsa sin fanatico y ta comprendibel y si experto nan aki conoce tradicion aki na Aruba nan lo sa cu den mayoria deporte cu ta move mas ta ora tin playoff off ora tin un tremendo partido fanatico nan ta sali nan grandi normalmente deporte hopi biaha ta dirigente nan y hungador y algun mayor t’ey na e veldnan, pero Deporte na Aruba no ta importante parce pa CrisisTeam. Spera cu gobierno por cambia e pensamento aki y permiti federacion cuminsa cu e campoenato pa kita tanto precion social cu tin.

Tur hende sa cu crisis team ta sigui conseho di Hulanda pero no por compara Hulanda cu tin hopi caso y Aruba cu tabata tin menos caso y controlabel, y principalmente na e momentonan aki nos frontera ta cera y ta entre nos cu nos interno.

