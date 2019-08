Mickey Mouse Club House hunto cu A Princess Fairy Tale dia 25 di Augustus awor den Cas di Cultura

Bo kier wak Mickey Mouse y Minnie Mouse di serca??? Y tambe e princesnan di Disney manera Cinderell, Snowhite, Moana???? awe ta den Cas di Cultura bo mester ta dia 25 di Augustus venidero. E show ta Mickey Mouse Club House hunto cu A Princess Fairy Tale. Nan lo jega directamente for di Orlando p’asina nan ta presenta riba escenario di Cas di Cultura. Show ta cuminsa 4’or di atard y ta trata di un musical pues ta un show na “een stuck door”. Carchinan ta obenibe an Aruba Vision Center den caya, na Mya’s Place na Paradera. Tambe por tuma contacto cu Tante Juli Boekhoudt na cell 5926185 y balor di carchi ta solamente Alfs. 20,-. Pues busca bo carchi aworaki mes p’asina e muchanan por haya un actividad pa Back To School despues cu mami y papi a goza den concierto di Farruco weekend pasa. Awo ta tempo pa e muchanan pa mira un show sumamente bunita cu Mickey, Minnie, Goofy, Diasy, Donald y Pluto. Tambe e princesnan Cinderella, Showhite, Moana, Ana cu Elsa etc. etc. Ban laga e muchan goza cu Mickey Mouse Club House hunto cu A Princess Fairy Tale Diadomingo 25 di Augustus awor den Cas di Cultura cuminzando pa 4’or di atardi. Nos ta warda tur e muchanan!!!

Posted by MasNoticia.com on Monday, August 19, 2019

Comments

comments