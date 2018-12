Michigan ta legalisa uzo di marihuana recreativo

MICHIGAN, Merca- Michigan a bira oficialmente e prome estado den e region noord di Merca den permiti marihuana wordo uza pa otro fin cu no ta medico.

Diahuebs tabata e prome dia cu e permiti e uzo di e marihuana recreativo na Michigan despues di e apoyo fuerte di votadoann den e eleccionnan di dia 6 di november ultimo.

Michigan awo ta un di casi diesdos estado y District of Columbia den legalisa marihuana recreativo. Sin embargo, tiendanan minorista lo mester spera algun luna pa bende esaki y nan mester wordo vigila pa autoridadnan di control.

Residentenan di 21 aña of mas por tin den nan poder of transporta te cu 70,8 gram (2,5 ons) di marihuana y cultiva te cu 12 mata pafo di luz publico. E por wordo consumi solamente hogar of propiedad priva, aunke e doñonan di e hogar y doñonan di trabao lo por prohibi su consumo.

E medida a yega 10 aña despues di cu e votadonan a aproba e uzo di marihuana medicinal.

