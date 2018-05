Michella Steenvoorde (POR): Pabien na minister di husticia cu apertura di Cas di Siguridad Aruba

Hopi biaha ta wordo bisa cu e gobierno aki tin “e ser humano central”. Esey nos a kies pe. Pero kico kiermen pone e ser humano central exactamente? Y con nos ta haci esaki?

Ora nos ta papia di pone “e ser humano central”, nos kiermen cu ora nos ta stipula manehonan, incorpora procesonan of construi edificionan nos ta tuma den consideracion con e persona lo experencie’, use’, pense’ of sintie’.

Pues na un banda nos mester sa con un persona ta haci, pensa y sinti. Di e otro banda nos mester tene en claro e meta cu un maneho,proceso of edificio tin cu cumpli.

Sigientemente nos ta purba di e manera mas eficiente y efectivo pa e dos liña di pensamentonan aki cana man den man, pa asina logra cu e “ser humano” por logra su metanan mas mihor possibel.

Aruba conoce diferente organisacionan, cu cada un for di su mesun experticio y enfoke ta tenen nan mes bezig cu cuido y straf. E organisacionan aki ta traha of di un angulo legal, of di un angulo di cuido (psikiatria, proteccion di mucha, slachtofferhulp, schuldhulpverlening, leerplicht etc.)

E casonan cu lo wordo trata den Veiligheidshuis ta casonan di personanan/famianan cu tin mas cu un problema na mesun momento. Pa yuda un persona/famia asina, despues di por ehempel un straf pa e no bolbe comete e mesun erornan, mester wordo traha riba diferente aspectonan na mesun momento. E diferente angulonan y organisacionnan cu e persona/famia ta ricibi cuido y/of straf for di dje no mester klem cu otro.

Por ehempel si ta trata di comportacion agresivo den un famia, cu ta yen di debe, ta horta den tiendanan, tin problema cu vivienda y tin mucha chikito, tur bibando bou di mesun dak. Cualkier organisacion riba su mes por concentra riba un aspecto so alabes. Pero den un Veiligheidshuis tur organisacion ta bin hunto den sinergia, cierto famianan asina ta wordo discuti entre e diferente partnernan den e cadena hudicial y cuido, pa siña conhuntamente bin cu un plan di accion, cu ta focus riba e situacion di e persona/famia en specifico.

E cuido lo wordo mas miho posibel “afgestemd” riba e caracteristicanan y actividadnan di e persona/famia.

E meta di Cas di Seguridad/Veiligheidshuis Aruba tin un rol di consehero, pa proceso y maneho rond di famianan multiproblematico, pa asina por ahusta of perfecciona maneho unda cu tin mester. E meta principal ta un sociedad sigur, un Aruba cu nos tur por ta orguyoso di dje.

