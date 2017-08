Michella Steenvoorde Lacle (POR): “Reinforsa mercado ta un prioridad

Desde mi aňanan di estudio y combersando cu masha hopi studiantenan mescos cun’e cu ta studia den exterior y ta mira nos Isla di un otro angulo. Como estudiante den exterior, e problematica di mas grandi tabata y ta con nos ta reintroduci nos mes den e campo di labor y logra asina cumpli cu nos soñonan. Parti di e sonjo ta pa ta independiente y ta poseedor di nos propio cas, nos propio hogar mientras cu nos tur ta cana cu un debe gigantesco di studio cu no ta duna nos e forza pa emprende un negoshi y ta disminui e forza di compra of inversion.

Con pa cuminsa na Aruba, si nos ta custumbra na algo sumamente diferente. E promesa di tin bo mes un hogar mester keda vigente y ningun hende por keda desampara. Den forma imparcial, cada hoben adulto tin e derecho di forma su famia y su hogar.

Pesey ta importante pa inicia proyectonan di hogarnan “Start-up” pa nos hobennan adulto en busca di nan propio hogar. Procesonan husto pa por yega na un vivienda sostenibel y digno sigur POR!

Progreso pa un y tur cu kier traha, cu kier progresa y ta sinti su mes pega pero kier un solucion, mester POR! Un plan pragmatico a ser diseňa pa keda ehecuta y asina garantisa cu nos hobennan ta bolbe nos Isla y ta desminui e “Braindrain” cu ta azota nos Isla.

Aruba, ta un isla bendiciona y riba un planeta di desaroyonan rapido y avansa. Cu e fenomeno di digitalisacion y robotisacion, mi persona hunto cu Partido POR, ta para pa un maneho di enseñansa di calidad pa adultonan cu ta inclui recapacitacion pa esnan cu mester di entrenamento y calificacionnan necesario.

Miho oportunidad pa haya un miho trabao y oportunidadnan cu por inspira nos hendenan pa transcende tur limitacionnan economico SIGUR POR!

Pa loke ta nos hobennan cu pa un of otro motibo ta cay den un abismo y ta busca e solucion, tambe ta premira e solucion. Tur ser humano tin e derecho di rehabilita y haya e oportunidad di bai bek riba e bon caminda. Creando un vang net pa personanan cu a bai den mal caminda y ofrecenan e oportunidad di rehabilitacion pa medio di enseñansa, nos lo trata e problemanan di criminalidad y adiccion na su raiz. Dignidad y humanidad sigur lo ta un di e prioridadnan di mi persona y e plataforma POR!

Mi ta boga pa un enfoke fuerte riba desaroyo tecnologico den enseñansa cu un mira pa un futuro automatisa y digitalisa, un futuro na unda e talento y capacidad di nos hendenan mester wordo utilisa den formanan inovativo.

Cu programanan di concientisacion continuo di nos custumbernan y herencianan cultural, lo sirbi como extension pa inclui nan den e programa di integracion digno di Aruba su custumbernan y historia. Un Aruba uni riba e mes un principionan y identidad SIGUR POR!

Cu bo aporte, bo sosten, mi lo por logra realisa e plannan cu ya mi a presenta na varios instancia, na hobennan cu ta hunto cumi pa nan ehecucion, ya como hobennan cu e amor pa hasi di nos isla algo mihor, nos tur lo POR. FIN