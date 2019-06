Michel Platini deteni na Francia pa supuesto corupcion

PARIS, Francia – E ex presidente di UEFA ta deteni den e municipio Parisino di Nanterres. E ex minister di Interior di Sarkozy, Claude Gueant, tambe ta deteni.

Platini, considera como un di e figuranan mas grandi di futbol mundial durante e decada di 1980, a wordo deteni como parti di un investigacion tumando luga riba presunto fraude den e votacion caminda cu Qatar a obtene e derechonan pa organisa Mundial di 2022. Le Monde a informa cu e investigacion a pidi door di e oficina di e fisca nacional di finanza, pa actonan di soborno activo y pasivo”.

E ex Minister di Interior Frances di 2011 pa 2012 bou di e presidencia di Sarkozy, Claude Guéant, tambe a wordo deteni como tambe Sophie Dion, ex consehero di e ex presidente Frances. Platini ya caba a wordo retira for di cargonan internacional, sanciona cu cuater aña di suspension pa TAS pa cobra un pago di 1.8 miyon euro , di manera ilegal. E pago tabata procedente di Joseph Blatter, presidente di FIFA e tempo ey.

Qatargate cu a sacudi FIFA

Dia 3 di december 2010, e dia despues di cu duna Qatar e derecho di organisa Mundial, prensa Britanico a saca na claridad pruebanan pa demostra cu varios miembro di FIFA a wordo soborna. Varios investigacion hudicial despues a señala diferente lidernan di e federacionnan.

Na mei 2014, den un entrevista na television Suizo, Blatter a splica cu e eleccion di Qatar pa e organisacion di e mundial 2022 “tabata boluntad politico, tanto na Francia como na Alemania. E principal empresanan Frances y Aleman ta operando na Qatar”, Blatter a splica.

