Michael Lampe, Diplomatico Cultural di Aruba, hunto cu Gevolmachtigde Minister Zulema Erasmus, Consulado General di Reino Hulandes na Atlanta (Jaap Veerman) y e plataforma internacional di musica urbano New Skool Rules ta anuncia cu Aruba y Atlanta a yega na un acuerdo nobo di colaboracion. Cu atencion special pa productor, artista y canta autor di musica urbano di Aruba.

E colaboracion ta basa riba e mision exitoso di aña pasa, cu a tin gran impacto riba e bista internacional di talento creativo den e Reino. Durante e mesun mision, Rei Willem-Alexander y Reina Maxima a hasi un bishita na Atlanta, mustrando asina mas e importancia di e brug cultural entre e Reino y Merca.

Atlanta ta mundialmente reconoci como e centro di nacimento di musica hiphop, R&B y trap moderno, y ta ofrece un infrastructura sin igual pa desaroyo artistico y conexion internacional.

E trajecto nobo ta habri posibilidadnan di colaboracion den:

• Residencia y writing camps pa productor y artista Arubiano na Atlanta • Mentorship y acceso na red cu top-producers, A&R’s y labels di musica • Showcases internacional y produccion hunto

• Intercambio di conocimiento tokante produccion di musica, publishing y creative industries

“E colaboracion aki ta un inversion estrategico pa nos economia cultural y un oportunidad directo pa pone nos talentonan Arubiano riba mapa mundial,” Michael Lampe, Diplomatiko Cultural di Aruba ta bisa. “Door di traha hunto cu partner fuerte manera New Skool Rules y e Consulado Heneral di Reino Hulandes na Atlanta, nos ta habri porta pa conexion internacional duradero.”

Cu e paso aki, Aruba pa medio di Michael Lampe como Diplomatico Cultural ta confirma su rol como brug entre creatividad di Caribe y e industria musical internacional, y ta pone enfoke riba exportacion sostenibel di talento cultural.