Michael Lampe (AVP): Cifranan di Banco Central ta confirma cu gobierno a bira mas rico y pueblo a bira mas pober

E ultimo rapport emiti pa Banco Central di Aruba relaciona cu e desaroyo economico di e pais, ta confirma un hecho palpabel, esta cu gabinete Wever Croes ta sigui enrikece su mes cu medidanan miyonario riba lomba di pueblo, mientras cu pueblo di Aruba mes a birando mas pober.

Parlamenario Michael Lampe di fraccion di AVP ta mustra cu e rapport di Banco Central riba e ‘Consumer Confidence Survey, ta confirma algo cu tur hende sa pero cu gabinete Wever Croes no kier mira.

“Gabinete Wever Croes lo bay pa historia como un gobierno cu a priminti pueblo hopi dos bunita, a haci hopi promesa na pueblo pero ora cu nan a tuma mando di e pais, tur promesa a wordo bari for di mesa y pueblo a conoce un gobierno sin sentimento pa pueblo.

Aki nos tin un prome minister Evelyne Wever Croes kende durante formacion di su gobierno, a sigura pueblo cu su gobierno lo drecha e situacion financiero di e pais, sin cu mester tuma medida pero e prome accion grandi cu el a tuma, ta di aumenta BBO y introduci otro medidanan contra pueblo.

Medidanan necesario di un gobierno cu a drenta pa goberna sin vision, sin un programa adecuado pa sirbi interes di pueblo, contando cantidad di storia riba mega debe, pero cu na final di cuenta a bin resulta cu tabata storianan inventa.

E ponencianan di Banco Central no tabata un sorpresa ya cu for di 2018 caba e instituto aki a bin ta mustrando cu entre otro economia di pais Aruba, ta den un recesion y cu e poder di compra di ciudadanonan a bay atras y cu sector priva no ta haya cu tin un clima economico adecuado pa haci inversionnan grandi.

E ultimo rapport aki di BC a bolbe señala cu pueblo tambe a perde confiansa den e maneho di gobierno, cu e situacion ta birando hopi precario, cu pueblo ta sinti efecto di un maneho sin piedad di gabinete Wever Croes, tur dia den aumento di costo di bida.

Aumento di BBO caba a percura pa tremendo inflacion, cosnan a bira caro y for di momento cu gobierno a dicidi di comercientenan no mag di pone e cobransa di BBO mas riba recibo, esaki tabata señal cla cu pueblo no por mira kico ta pasando cu su placa.

Fuera cu e rapport di Banco Central ta mustra riba e desconfiansa grandi cu ta bibando den pueblo, na mes momento e ta mustra algo mas serio ya cu e perspectivanan pa futuro ta mustra di lo sigui empeora y cu pueblo lo sigui bay atras a base di e maneho economico di e actual gobierno.

Apesar di tur esaki, apesar cu gobierno ta rancando pa 2019 un suma di 270 miyon for di cartera di pueblo, tanto prome minister como minister di finansa ta papia cu cos lo drecha, cu aki dos luna pueblo lo sinti e alivio cu a wordo priminti pa e gabinete actual.

Sinembargo aki nos tin cu remarca cu gabinete Wever Croes ta sigui duna pueblo speransa falso, speransa cu no a speransa, alivio cu no ta alivio ya cu e di dos fase di e reforma fiscal, ta na caminda pa parlamento y pueblo lo tin cu bay perde mas placa for di su cartera.

Fuera di e reforma fiscal, dentro di poco lo bin e ley pa cobransa pa pikimento di sushi na cas cu tambe ta bay tin efecto riba e presupuesto di casnan di famia, kendenan ya caba a wordo sorprende ultimo dianan, cu cobransa adicional di grondbelasting.

Banco Central su rapport a mustra hopi pesimismo pa e situacion economico di e pais y aki mi tin cu mustra cu mientras cu gobierno ta birando mas rico, mientras su aliadonan rond di dje, sponsornan di campaña, amigo y famianan si ta bay dilanti economicamente, gran parti di nos pueblo lo bay enfrenta situacionnan economico mas dificil, mas delicado caminda placa no ta bay yega pa atende cu gastonan di cas y gastonan general,” Parlamentario Michael Lampe a declara.

Comments

comments