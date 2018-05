Mi yiu Po Sing Fan ta inocente

OPINION PUBLICO

For di famia di Po Sing Fan, nos redaccion di Masnoticia a ricibi e siguiente remitido:

Apreciabel Sr. Redactor. Na prome luga mi ta gradici bo pa e espacio pa mi como mama di mi yiu, Po Sing, por expresa mi mes tocante e caso di mi yiu. Cu awa na wowo y un dolor inmenso mi a scucha con Hues den e caso di wayaca a sentencia mi yiu na 20 aña di castigo di prizon. Ami como mama di mi yiu sa cu mi yiu ta inocente di tur e acusacion nan menciona. Na e inicio di e investigacion hopi cos a bay robes y mi ta di opinion cu esunnan envolvi a busca y haci investigacion robes. No ta pasobra mi yiu a duna Echabardo un lift y busk’e bek e mester tabata sa di e suceso aki. Pasobra ta hopi biaha mi yiu sa duna Echebardo un lift y hopi otro hende mas hende den su bida. Esaki tabata algo comun pa mi yiu. No ta paso mi yiu a huur un auto pa Echebardo, kiermen cu mi yiu tabata sa kico e persona aki tabata di bay haci pa cu e caso aki. Es mas e sa huur auto varios biaha pa Echebardo den pasado y sa huur pa otro hende tambe. Mi yiu ta un persona cu semper a saca un man pa yuda hende ora e por. Mi ta sinti cu husticia di Aruba cu tur respet, a faya y kier culpa mi yiu pa sconde e berdad mes. Sra. Hues, bin splica ami y mi famia, con por ta posibel cu mi yiu tin tur cos den su bida, su mesun negoshi, su mesun placa, su dos cas nan y mucho mas, kico lo tabata su motibo pa laga comete un atraco sabiendo cu e tin tur cos y no falta nada. Nos por a scucha den corte con Echebardo a tilda e yiu di e defunto y ningun musca a bula. Asina tin hopi cos bisa den corte cu no a sali den prensa y tambe cu no ta cuadra cu e realidad. Nos ta di opinion cu Sra. Hues a wordo mal informa door di autoridadnan y e Fiscal concerni. Lamentablemente Echebardo a compromete su mes pa no a papia e berdad den corte. Por ultimo mi kier a remarca cu tin un diferencia grandi entre mi yiu y e otro nan. Mi yiu semper ta responsabel riba su mes y nunca a depende di su mama of tata. Pero e otro nan si. Nunca nos a laga sa cu nos no ta confia nos yiu cu placa. Por lo pronto te aki nan. Famia Fan.

