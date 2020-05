MI Voz Ta Bo Voz cu su di dos food drive diadomingo awo dilanti giselle na Noord ban yuda esnan den necesidad

Lisette Gomes di fundacion Mi Voz Ta Bo Voz pa algun tempo caba ta organisando un proyecto pa yuda esnan den momentonan dificil den e crisis aki e hunto cu su team ta hayando hopi yamada pa yuda esnan cu no tin e esfuerso. Sra Lisette a menciona cu pa basta aña e ta yudando personanan pero e fundacion Mi Voz Ta Bo Voz a lanta actualmente debi na hopi yamada cu e ta hayando pa yuda esnan cu ta pasa duro pa cuminda, y of violencia domestico y abuso di mucha pero a dicidi di bin cu un fundacion cu ta full general pa asina haya henter e comunidad den necesidad. Sra Gomes a menciona awor cu nos ta den e crisis aki ta increibel con e yamadanan ta drenta y mirando esaki nos a dicidi di haci algo extra y tin fundacion y instancianan cu ta activo cu ta hayando hopi subsidio pero e no ta suficiente tin biaha, y no ta cumpli pa haya tur hende pa yuda den un solo biaha y anos a dicidi di haci un FoodDrive y a keda haci luna pasa y a colecta basta cuminda a yuda algo di 150 famia cu un pakete di cuminda. Sra Gomes a menciona cu lo bay sigui cu e food drive aki mas durante luna den e aña aki y diadomingo 31 Mei nos lo tin un mas y lo ta dilanti giselle dep store na e parkeerplaats unda hendenan ta laga nan producto y ta sigui nan caminda, pa asina haci e fluho mas facil.

Si un hende sa cu tin un persona ta pasando den necesidad por contact nos na nos Facebook page, Mi Voz Ta Bo Voz of por manda nos un mensahe o y yama na 5629820 5661345

