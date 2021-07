Mi Voz Ta Bo Voz: Bingo for a cause

Anteriormente a presenta e posibilidad di adopta un mucha pa 150 florin, aworaki nos lo bay tin un actividad pa asina re-enforsa e proyecto pa asina logra nos meta pa yuda no menos cu 500 mucha den necesidad cu un pakete pa back 2 school. E actividad aki lo ta un ‘Bingo for a cause’, nos kier a gradici primeramente Bingo Aruba cu lo ta e main sponsor di e actividad aki, esaki lo tuma lugar dia 31 di Juli 2021 pa 7or di anochi y lo wordo transmiti live via Diario TV canal 48, Bo Guia Fm, youtube page: Bingo Aruba y tambe live via e FB di Bingo Aruba. Cu solamente 10 florin bo por pasa un rato ameno entre famia y amigonan, gana premionan cash y tambe lo bo ta aportando na un bunita causa.

Tickets ta obtenibel na Citgo Palm Beach, Eagle Bowling, Andina Ice Boulevard, Ambiente Lottery na Seroe Blanco, Pepito’s Take Away na Paradera, Tele-3 Lottery na Paradera (entrada di Op is Op), Mauchi Smoothies Savaneta, Fabys Shop Lago Heights, Vice Versa Clothing & Beauty Salon Belgiestraat, Chocoglam Boegoeroei, Mi Tesoro Lottery Sta Cruz, DOWCO Sta Cruz, Tele-2 Lottery Caya Betico Croes.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz na 5629820, [email protected] y tambe por haña tur nos informacion ariba nos Facebook page Mi Voz Ta Bo Voz.

