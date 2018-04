Mi reflexion: “Pensa bon”

Skirbi pa Omaira I. Britten

Tin biaha mi ta sinta mira con hende ta critica i husga otro sin fin.

Gobierno ta bin gobierno ta bai i nunca tin un solushon.

Con hende kier pa tin un solushon siendo nan no a sinta pensa na unda e eror ta sinta.

Hopi kier haya puesto , placa sin traha biba manera un rey pero no a soda pa loke nan tin.

Wel, e eror di mas grandi ta momento cu hende pone Dios un banda pa complace nan mesun ego sintiendo cu nan tin poder sin realisa cu Dios so tin Poder di hasta kita nan bida.

Cuanto pa placa a bende nan mesun bida dunando e enemigo ( diabel ) e oportunidad di maneha nan bida manera un titre i ora e enemigo (diabel) no mester di nan mas kita tur loke ela facilita nan cu ne. Pa kita nan poder o rikesa laga nan muri cruel i sin nada puro debe i mas ainda muri bashi pasobra e caminda cu nan a escohe tabata e caminda di fierno despues di morto.

Mira kiko ta pasando cu mi Isla di Aruba mi ta confencie cu hopi cos a bai malo pasobra hopi gobernante a mira nan mesun ego lubidando e pueblo i mas ainda pone DIOS un banda sin consulta cu Dios pa duna nan inteligencia i sabiduria con pa goberna i no mira so riba nan cartera con elo bai yena cu placa di pueblo .

Tin biaha ta mira hende ta muri i despues di morto ata yiunan, famia ta bringa pa loke nan no a traha pe pero ni esun cu a muri no a haya chens pa disfruta di su rikesa a laga su rikesa den man di esnan cu podise ni tabata trate na bida .( KI ERONIA DI BIDA )

Awor no por culpa e gobernantenan tampoco di e Pais pasobra ta e pueblo ta esun cu a tuma e desishon i a scohe nan pa goberna pa favor politico pa hanja puesto sin realisa cu como donjo di e Pais mester a mira i busca mihor informashon i nunca mira riba promesa cu nunca lo por wordo cumpli pasobra NUNCA A CONSULTA CU DIOS PA E COMO TATA DI PODER PONE SU GOBERNANTENAN PA POR GOBERNA E PAIS DI SU YIUNAN CU TA STIME I CU E TA STIMA.

Cuanto ta grita bos di Dios ta bos di pueblo wel esun cu a bin cu e frase ey no sa ken ta Dios di berdad pasobra e frase ey mester ta : “Bos di pueblo, Dios ta scucha.”

Momento bo grita i sinti ademas mustra bo color politico cu ta un derecho di cada ken pakiko yama anto cu bo voto ta secreto .

Ban pensa bon i cuminsa pidi Dios revela nos kiko nos tin di haci i yuda nos como su yiu prome pidiendo pordon i no sigui baila riba tono di e mesun cantica i cada biaha pone e mesun storia ripiti.

” MIRA KIKO BO POR HACI PA BO PAIS I NO MIRA KIKO BO PUEBLO MESTER SACRIFICA PA BO.”

Cuanto Pais no ta den miseria di hamber pa motibo di mal gobernashon ?

Convenci di tur esaki mi tabata kere cu e Sociedad tabata tin mester di un liderazgo fuerte.

Cu ideanan unda cu por yuda forma e cultura politico di e tempo actual.

Loke mi ta mira ta cu nan a sigui cu e mesun influencia politica di antes sin bin cu novashonnan o ideanan nobo.

Na lugar di busca Dios i kere den Dios cu Fe pa haya sabiduria pa por maneha un Pais bou di Dios su mandaat i no riba esun di hende.

Un cos nos mester tin presente DIOS SO TIN PODER i si bo ta cu Dios ken por haci bo danjo ?

Ami ta kere cu moralidad ta solamente un ilushon i cu cada persona ta su propio hues.

A trabes di storia hopi a confia den nan mes, confiando den nan conclushon hopi a pensa cu e lidernan fuerte ta necesario pa resolve problemanan di mundo sin recuri na Dios pa yudansa.

( lesa e storia di Thomas Hobbes tabata un filosofo Ingles cu ta wordo considera como un di e fundadornan di e filosofia di politica moderno )

Lesa den bijbel Eclasiastes 1, hopi ta kere cu nan por haya satisfacion pa medio di poder. Pero na final e bijbel ta adverti cu tur esfuerso humano ta manera e biento cu ta supla bai.

Ta Dios so por propociona satisfacion i resultadonan duradero cu solucionnan cu realmente ta funciona.

Asina ami ta pidi Dios Tata yudami infoca riba cosnan cu realmente ta importa .

Como Pais democratico mi no tin miedo di papia i sinti loke mi curason ta sinti .

Un solo cos mi ta pidi ta : Respeta tur hende nan opinion i cuminsa pidi loke bo ta desea pa futuro di bo yiunan .Dios su palabra : ” Pidi lo bo hanja.” Mateo 7 :7

Corda semper : SI BO TA CU DIOS KEN POR TA CONTRA BO. ( Romano 8 :31 )

” KERE DEN DIOS SO I HACI UN CAMBIO DEN BO BIDA.”

Eclesiastes : 1 , E predicador ta bisa claramente : TUR COS TA BANIDAD.

lesa pa haya sa mas di e palabra di Dios pa fortalece bo alma i spiritu.

Boso Sirbido : Omaira I.Rodriguez-Britten

