“Mi no ta Harry Potter cu un tover stok pa drecha cosnan asina lihe den KPA”, segun Alto Comisario Hoo

Alto Comisario di Polis a mustra cu semper y cuando tin grupo cu no ta di acuerdo cu e maneho. E ta mescos cu Sra. Hassell ta wordo tilda tambe den su maneho na Warda Nos Costa, Sr. Hoo, Alto Comisario di Polis, tambe ta haya esaki den cuerpo policial. Den tur departamento bo ta haya esaki pasobra tin grupon cu ta di acuerdo cu tur maneho pero tambe ta haya grupo cu no ta bai di acuerdo y hasta ta haya gruponan cu ta nuetral cu nota ni si ni no, pero esnan cu no ta di acuerdo semper y cuando nan tambe mester wak kico nan tambe ta juda pa mehora e organizacion. Leiding ta wordo culpa tur ora pero nan mes no ta haci nada pa juda drecha e situacion cu solamente keha, punta dede sino mas bien juda tambe pa mehoracion di e organizacion. Si sigui lanta stof of lek informacion y papia cosnan cu no ta klop, bo no ta judando sino mas bien ta treciendo mas incertidumbre den e organizacion. Atrobe no por complace tur hende kiermen esnan cu no ta contento ta pasobra nan mes ta haciendo algo fout y no ta di acuerdo cu cierto maneho y manera e Alto Comisario a bisa anteriormente, cu su porta ta habri por aserke libremente y papia. Vocifera bo preocupacionnan bo opinion p’asina hunto por jega na un areglo pasobra hunto por jega na otro. Sr. Hoo ta bisa cu e duna atencion na tur hende pasobra e tambe a bini di abao bai ariba y si kico ta come bebe di cierto situacionnan. Sr. Hoo a sigui bisa cu el a biba den carne propio kico ta ser un polis riba caya, pues por bin serca dje y papia cune y mustra bon cla kico ta bo inkietudnan y no opinion pa logra jega na solucionnan. No lanta stof sin tin mester. Servicio di polis mester wordo duna den bon y den malo, pueblo no mester wordo perhudica den loke ta pasando internamente y esey ta parti di e trabao di leiding pa percura pa Cuerpo Policial cana bon y brinda servicio cu pueblo merece. Cosnan interno ta sosode y mester wak kico ta cuasando di e cosnan aki y kizas ta cosnan cu ta for di alcance di mannan di leiding pero mester traha cu esakinan pa controla tur situacion fastioso cu presenta. Pero atrobe tur hende mester aporta na bienester di un organizacion, si bo keda sinta un banda keha y punta dede, bo no ta judando pues bo mester por juda abo tambe. Sr. Hoo a mustra cu si kier trece cambio e no por haci esaki su so. E tin un vision y kier dirigi cuerpo policial na unda esaki mester bai pero mester di ayudo di su staff, di e mesun polisnan cu ta riba caya pasobra hunto mester haci esaki. Kiermen mester duna Alto Comision espacio pa e por pone e vision ey den practica y eherce esaki y cu ayudo di staff y tur otro polis di tur e departamentonan y logicamente hunto cu bureau di minister por jega na un miho mehoracion di Cuerpo Policial di Aruba. Pero e cos aki ta un trabao di tur hende y ta tuma su tempo y no ta cos di anochi pa dia y mas bien, segun Sr. Hoo, e no ta Harry Potter cu un tover stok pa haci cambio y trece mehoracion. E ta tuma su tempo y pesey Sr. Hoo ta pidi pa dune tempo pa e por logra su vision.

