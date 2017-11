Mi Mundo di Ritmo y Locura presenta pa Angelique Stuger

Dia 14 di november den Cas di Cultura lo tuma luga un show presenta pa Angelique Stuger y siguientemente, un resumen, djis pa tin un idea chikito di ken Angelique ta

Angelique Stuger ta un persona simpatico di mama Arubiano y tata Hulandes cria den un ambiente Arubiano. Angelique ta mama di 3 yiu, ta casa y ta traha riba su mes.

Su Hobbynan ta: ‘handenarbeid’, baila, canta, pasa pret y scucha musica. Ritmo musical ta un receta of un repertorio di dia na cas of den auto.

E ambiente y locura a cuminsa na 2011 caminda el a subi escenario pa prome biaha pa competi pa Señora Carnaval. Su amiganan a bise; “Angelique bay, abo ta loco y ta gusta Carnaval, djis bay have fun”… Asina a cuminsa cu e preparacionnan. Como un hende creativo, Angelique a cuminsa traha riba su cosnan. El a diseña un shimis den estilo di gala y a saca su shimis di bruid y traha riba esaki como su shimis di Carnaval pa e eleccion di Señora Carnaval.

Inspiracion a sigui crece na unda el a cuminsa skirbi su speech y scucha musica pa traha un show di baile hunto cu su prima/primo y amistadnan. Riba e dia di Eleccion di Señora Carnaval el a subi y a gosa riba un manera djis manera e ta. Un persona cu energia, alegre, y a gana Best Speech, Best Show y e titulo di Sra. Carnaval 2011.

E añanan despues el a keda sorpresa di bishita di damanan dilanti porta cu ta bay competi pa Señora Carnaval y tabata puntr’e pa yuda nan, cual e ta haci cu mil Amor. Esaki ta pasobra nan a gusta e manera cu el a haci su show 

2013:

Na 2013, Angelique a cuminsa participa na comedia y para riba escenario di Cas Di Cultura hunto cu un persona hopi stima di dje cu ta Vale Croes, d.f.m. y tambe den e programa na Television ‘Joke e Ta’. Den e programa aki nan a click como un ekipo y e 3 cabayeronan a adopta Angelique den nan elenco. Hopi hende riba caya ta acerca su persona y nan ta cont’e cu nan a wak e na television cu a pone nan hari te lubida cu nan tabatin dolor di cabes.. Hopi biaha e mes ta hari su mes y no por kere cu den su fans e ta haci un cambio di duna alegria…..Esaki ta algo hopi bunita caminda cu si bo por pone hendi hari, haci esey.

2015:

For di 2015 El a bay diferente tayernan y training cu tin di haber cu actuacion y teatro. El a bishita casi tur show cu tin di comedia of show musical local pa relaha e mente, hari, pasa pret y claro tambe, como sosten paso no ta 1,2,3 bo ta pone un produccion riba pia. Tambe comedia internacional El a bay ora tin manera esun di comedia di Pachi Damon di Corsou, comediante di Surinam cu ta haci show na Hulandes y comediante di Hulanda.

2016:

October 2016, cu ta aña pasa tabatin “Aruba’s 1st Standup Comedian Competition” cu Angelique a yama pa informa/inscribi un amigo di dje. El a haya cu e tambe a keda inscirbi. Masha exita, pero nervioso a cuminsa prepara riba algo di ful otro nivel… Aki Bo so ta para riba escenario…..Bay conta un storia awo y pone e hendenan hari!  Su pensamento ora di participa den algo ta….”Just have fun, Be yourself and do your best y sin lubida nunca cu den un competencia ta un so por sali como ganado/Nr 1.” Pero esey nunca mester kiermen cu abo no ta bon”….Solamente cu bo sali na di 99 luga….hahahaha.”

Angelique Stuger ta hopi orguyoso di a sali na di tres luga.

2017:

E aña aki El a uni su mes cu Fundacion ‘Stichting EKTT, ‘Educatief Kinder & Tiener Theater’, cu ta haci proyectonan di 2 aña pa nos muchanan cu cada ora un otro topico. E proyecto di 2017 y 2018 ta Bullying. Su papel y personahe cu el a train pe ta como e Tentado. Pero mientras el a bira e cameleon di grupo y ta haci tambe den e rol di ‘cana conhuntamente cu’, ‘victima’ of ‘MC’. Sino ta su turno E ta bay toch pa haci actuacion/comedia y ta bay cu nan como compaña y apoyo.

Esaki tambe ta e aña cu el a ser invita door di Sra. Faritha Luidens pa uni su mes den su programa ‘Tica Basha Bow’ cu tambe el a pasa hopi pret y a crece un amistad bunita.

Awo cu nos ta yega na final di aña 2017, Angelique ta preparando pa start sali cu su prome show na Cas di Cultura. Un show cu e lo laga Aruba cera conoci cu e ambiente di su bida…..Locura y Musica cu escenanan di comedia compaña door di su amigonan…….

E lo presenta entre otro musica cu e ta gusta, musica cu ta pone e mes hari, musica cu ta traha como e miho remedi pa felicidad, musica cu ta haci algo cu bo curason. Den dje tin show di baile, pasobra e ta gusta baila….Angelique ta bisa; ”no puntra mi si, tin ora riba cua ritmo mi ta bay, pero ta bay mi ta bay….

Hende lo puntra: Dicon haci show?

El a experiencia cu ora bo ta pasa dushi y feliz cu e mundo ta mas bunita. Felicidad ta yena bo cu alegria y alegria ta haci bo positivo. Y ora bo ta positivo bo ta wak e solo ta briya y bo ta smile…ora bo ta smile hende ta smile bek cu bo. Dus si bo pone hende hari y hiba nan den un ambiente musical…why not?

Angelique lo haci todo por todo su best hunto cu su ekipo y elenco pa duna pueblo esey….. Angelique ta yama esaki .. Un remed’i tera, un remed’i natural. E vitamina pa wowo, e prik sin dolor cu ta yena bo curpa cu adrenalina di pasa PRET…

INVITATION:

Keda invita pa su presentacion riba diamars 14 di november 2017 pa 8’or pm den Cas di Cultura. Entrada ta Fls. 35,- pa persona. Bini hunto den famia y disfruta di ‘Mi mundo di Ritmo y Locura’ Show di Musica y Comedia.. Corda 18 aña pariba e ta…

Carchi ta obtenibel na Superfood, Botica Santa Anna, Dowco Santa Cruz, Citgo Boulevard, Palm Beach y San Nicolas. Tambe por haya carchi cerca e miembronan di su ekipo y elenco. Of yama pa bo carchi na cel. Number 732 3590 .