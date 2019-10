MI KIER BIBA: Cu yudansa di comunidad mi por biba cada aña

Pa ta un pashent cu COPD tur dia ta un lucha, AZV ta un organo cu NO ta kere den tratamento di Stemcell,pero pa varios aña paisnan den exterior si ta kere y na momento cu ta sinti y haña mehoracion tin speransa pa sigui lucha. Awe ma nebulize despues di un siman! Door cu mi tin poco dificultad cu slijm. Sinembargo mi ta sintimi super bon.

No tin comparasion cu antes of miho bisa aña pasa. Mi dokternan na Aruba mes ta asombra di con bon y stabiel mi ta bayendo. Aunke den pasado un dokter a perde speransa y a mandami cas bay muri den algun luna. Sinembargo cu fe y speransa mi no ta ansha casi mas como tambe mi mes por hasi casi tur cos awor na cas (menos cushina).

Pero e feeling aki ta awesome y mi tin hopi miedo di perde. Mi ta desea cu mas hende manera ami por haya e chens aki den bida pa un miho calidad di bida enbes di pase den cama na cas of den hospitaal.

Hopi ta e preguntanan si berdaderamente tin mas hende manera mi cu e malesa di COPD? Claro tin pero nos no ta waknan paso nan ta hopi malo pa sali for di cas. Danki Dios y mi tratamentonan di Stemcell mi por bisa mi a haya un otro chens pa biba y cu un bon calidad di bida cual ta e mas importante. Btw mi tin casi tres aña alive and kicking y mi no a wordo hospitalisa manera tur patiënt di COPD ta pasa aden. Mi ta agradici Dios tur dia cu mi ta na bida.

Awor falta 4 siman ainda pa mi bay. Nos ta lew ainda di e suma pero speransa ta e ultimo cos cu mester perde manera mi Mom tabata bisa. MI KIER BIBA y esey ta lo unico cu ta importante pami. Mi gana di biba ta loke tin mi na bida!. Esnan cu kier yudami por contact cu mi via mi facebook libremente Nicole Lin (Natalie) of tambe un stichting cu a lanta specialmente pa yuda tur persona cu tin mes un situacion cu mi y cu no ta haña yudansa di AZV.

Stichting Yudami Hala Rosea Aruba unda cu por haci donacion na RBC bank # 7700000100261796 KVK s1743.0 E Mail: [email protected]

Comments

comments