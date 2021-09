“Mi a hera muri di covid-19, mi a kere hendenan robes”

Den e dianan aki mas y mas persona cu ta y tabata interna den hospital cu Covid-19 ta dispuesto pa papia cu nan famia y amistadnan y splica con nan a sufri na man di Covid y dicon nan no a vacuna. E informacion di e testimonionan aki ta hopi importante pa yuda salba mas bida. Tin persona cu no tabata vacuna y cu a perde ruman, otro a perde mayor, tio of tanta, welo of wela, tur pa motibo cu nan a kere informacionnan eroneo riba internet of den circulo di amistad. Siman pasa un di esnan cu tambe a kere e informacionnan riba caya of internet a expresa publicamente con duro e mester a lucha pa su bida, te awe e no por cana bon y ainda e ta usando oxygeno. “Ami a kere e informacionnan riba caya y awe mi ta lamenta. Ora cu mi tabata den hospital na Oxygeno mi tabata sinti cu mi no por mas, mi a hera entrega, pero mi a lucha pa mi biba, Covid no ta haci wega,” asina e pashent femenino a enfatisa.

Lastima ta cu tin otronan cu no por papia awe ya cu nan a fayece. Siman pasa CrisisTeam y DVG a informa di 7 persona cu a muri den un siman, 5 cu a fayece na Colombia y 2 aki na Aruba. Na e momentonan aki tin 20 pashent cu ta den ICU na Colombia y 15 den ICU na Aruba. Aruba su total di fayecidonan a yega 151. Un familiar di un pashent cu tabata den hospital aki na Aruba tambe a conta con e tambe ta lamenta cu e no a vacuna prome, el a sufri pa varios siman den hospital. El a kere informacionnan cu tin riba internet y den chat cu e tabata ricibi. Awe cu e mes a haya Covid e kier manda e mensahe pa pafo pa otronan sa y pa nan bay vacuna. “Ami a hera muri, mi a kere hendenan robes, despues di 2 luna cu mi a sali di hospital ainda ora cu mi cana un poco, mi ta cansa masha hopi. Mi no sa si tin mas organo di mi curpa cu Covid-19 a afecta, mi tin berguensa di mi fout y mi ta precupa cu mi trabao.” Asina e testimonio di e pashent masculino a revela. Segun e estadisticanan di DVG di Juli pa Augustus; 81% di esnan hospitalisa no ta vacuna y 92% di esnan den ICU no a vacuna, di esnan cu a fayece 85% no a vacuna. Esaki ta data clave cu ta indica cu e Vacuna ta e mihor proteccion.

