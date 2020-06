Mexico: Temblor di 7.5 registra na estado di Oaxaca

INTERNATIONAL – E Servicio Sismologico Nacional di Mexico ta informa cu awe mainta pa 10.29 am ora local di Mexico, a registra un temblor di magnitud 7.5 na e estado di Oaxaca. E temblor tawata asina fuerte cu habitantenan na e capital, Cuidad Mexico mas di 400 miya leu tambe a sinti e temblor. Segun Andrés Manuel López Obrador, presidente di Mexico, e temblor a causa pánico den sur y e parti central di Mexico unda por lo menos un persona a perde su bida.

Informe for di noticieronan Mexicano ta indica cu no tawata tin mucho hopi daño na e capital unda e memoria di un temblor fuerte na 2017 cu a causa derrumbe di edificionan y a tuma e bida di mas cu 300 persona, ainda ta hopi fresco. “Te ainda no tin mucho hopi daño a wordo raporta – solamente algun muraya y entrada di edificio a cai,” Claudia Sheinbaum, e alcalde di Oaxaca a bisa den un video cu a wordo manda for di e centro di responde di emergencia na Ciudad Mexico. E situacion cerca di e epicentro na Crucecita, Oaxaca no ta conocí ainda.

Den un social media post di presidente Andres Manuel Lopez Obrador ta indica cu un persona a fayece pa motibo di un edificio cu a derrumba na e costa Pacifico di e pais, y un otro persona a wordo herida. Tur infrastructura strategico manera puertonan, aeropuertonan, refinerianan y damnan hidroelectrico no a ricibi daño pa motibo di e temblor. “Tur cos ta mustra bon,” e Presidente a bisa, urgiendo e Mexicanonan pa keda alerta pero calmo. E epicentro di e temblor tawata algun kilometer pariba di Huatulco, un di e destinacionnan top pa turista na Mexico, unda e beachnan a caba di habri bek despues di mester a será pa motibo di e pandemia di COVID-19.

Segun noticiero Reuters, e temblor a causa un alerta pa tsunami pa un radius di 1,000 km riba e costa pacifico di Mexico y America Central unda a inclui Mexico, Guatemala, El Salvador y Honduras.

