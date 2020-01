Meteo Curacao: Temblor na Jamaica no tin menasa di tsunami pa Curacao

BOLETIN SPESIAL Nr. 1

SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU

DJAMARS, 28 DI YANÜARI 2020, 15:51 O.L.

UN MENSAHE DI INFORMASHON (KÓDIGO HEL) PA TSUNAMI PA KÒRSOU

******BASÁ RIBA DATO DISPONIBEL RIBA E TEMBLOR AKI NO TIN MENASA DI TSUNAMI PA KÒRSOU******

Un temblor a tuma lugá, pero no por generá un tsunami pa Kòrsou.

Informashon èkstra:

Ora di orígen: djamars, 28 di yanüari 2020 19:10 UTC/15:10 O.L. (Ora ku e temblor a tuma lugá).

Lugá di orígen: 99.2 km nortwèst di Lucea, Hanover, Jamaica

Magnitut: 7.7

DEFINISHONNAN:

Un Boletin Spesial ta ser emití pa eventonan di wer ku ta kousa inkonbeniensia general òf preokupashon den pueblo (ku ta rekerí atenshon i akshon di outoridatnan di brantwer i polis) i ku no por ser deskribí na un manera adekuá den un pronóstiko di tempu regular.

Ta emití un Mensahe di Informashon pa Tsunami ora ku a registrá un temblor fuerte pero ku esaki no a generá un tsunami ku por alkansá Kòrsou.

Esaki ta e último boletin ku lo ser emití tokante e fenómeno aki.

