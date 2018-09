Meteo cu informacion pa pueblo pa cu e calor

Manera nos a bin ta publica siman pasa nos ta den September, un luna, sino ta e luna di mas calor di aña. Esaki ta debi na diferente motibo cu nos ta bolbe bay trece dilanti:

• Indice di rayonan solar cu ta mas grandi durante e temporada di aña aki

• Humedad halto den atmosfera cu ta ponebo sinti sofoca

• E cantidad di bes cu fluho di biento normal ta wordo interumpi door di sistemanan cu ta pasa den region of ta forma pafo di region local pero tin influencia riba e biento.

Asina nos por haña nos den e temporada aki cu olanan di calor cu por afecta e isla of e region. Un ola di calor ta un periodo, usualmente 3 pa 5 dia, cu temperatura y humedad ta mas halto cu normal. Nos no por bay contra naturalesa pero por purba haci e efectonan di e calor aki menos. Pa esaki nos por haci lo siguiente:

• No para hopi den solo; busca refugio; no expone bo mes di mas na rayonan di solo,

permanece mas tempo den sombra.

• Si ta necesariamente bo mester ta den solo usa crema contra rayonan di solo of sunblocker

• Bebe hopi likido den forma di awa of juice; sinembargo e juice no mester tin mucho sucu, sino e ta dunabo mas sed.

• Bisti paña di color licht; preferibel no uza colornan scur ya cu esaki ta bay ponebo sinti mas calor.

• Pa e hendenan cu ta gusta disfruta di lama, uza crema contra rayonan di solo: sunblocker

• Si bo ta cana den solo uza sombre, pechi of algo pa tapa bo cabes contra di solo, tambe proteha e bista contra e rayonan di solo uzando bril di solo.

• Semper busca luganan ventila of sinta den airco mas tanto cu bo por pa evita calor.

• Principalmente si bo ta sufri malesa di curason, sucu of presion halto, na e prome indicio di sinti bo curpa malo, acudi na un centro di atencion medico.

Pa loke ta trata influencia di sistemanan tropical riba e clima di tur dia, esaki por varia debi na diferente motibo: con leu e sistema ta pasa, si e ta causa awasero of no, con fuerte e ta, kico e ta haci cu e biento den bo region. Sistemanan tropical por causa awasero, hopi biento, lama bruto; afortunadamente e influencia aki riba e clima normal no ta duro hopi; un par di dia kisas, despues tur cos ta normalisa.

Na e momentonan aki nos ta enfrentando Isaac, cu ta un menasa pa area di Caribe. Sinembargo, segun tur e pronosticonan, Isaac ta bay pasa na un distancia basta safe (350 pa 400 km) Noord di Aruba. Esaki ke men cu nos lo no bay haya biento duro di Isaac, kisas algo di weer, awasero, strena cu lamper, i lama

cu lo bay bira bruto pa un periodo di tempo no defini ainda; esaki, debi cu Isaac ta poco leu ainda pa bisa cu claridad kico ta bay pasa exactamente. Pa e motibo aki ta pidi un i tur pa keda pendiente di e boletinan di tempo cu Departamento Meteorologico di Aruba lo emiti pa asina keda informa di e situacion.

