Meteo Aruba: Temblor na Jamaica no tin menasa di tsunami pa Aruba

BOLETIN SPESIAL Nr. 1

DEPARTAMENTO METEOROLÓGIKO ARUBA

DJAMARS, 28 DI JANUARI 2020 16:00 ORA LOCAL.

DATO DISPONIBEL RIBA UN TEMBLOR CU A SOSODE 3.10 PM ORA LOCAL, 28 DI JANUARI 2020:

DEPARTAMENTO METEOROLOGICO DI ARUBA TA RATIFICA CU NO TIN MENASA DI TSUNAMI PA ARUBA

INFORMACION DI E SISMO:

PRELIMINARY EARTHQUAKE PARAMETERS

———————————

* MAGNITUDE 7.7

* ORIGIN TIME 1910 UTC JAN 28 2020

* COORDINATES 19.3 NORTH 78.8 WEST

* DEPTH 10 KM / 6 MILES

* LOCATION CUBA REGION

TSUNAMI THREAT FORECAST…UPDATED

* TSUNAMI WAVES REACHING 0.3 TO 1 METERS ABOVE THE TIDE LEVEL

ARE POSSIBLE FOR SOME COASTS OF BELIZE… CUBA… HONDURAS… MEXICO… CAYMAN ISLANDS…

AND JAMAICA.

PUES NO TIN UN MENASA PA ISLA DI ARUBA.

ESAKI LO TA E UNICO BOLETIN CU LO SER EMITI TOCANTE E SUSESO AKI

Departamento Meteorologico Aruba, Januari 28 2020

