Meteo Aruba no a registra niun temblor

Diadomingo, algo pasa di mei anochi, Aruba a wordo sorprendi pa un ‘supuesto temblor’. Nos redaccion di Masnoticia a combersa cu Sr. Dave Barkmeijer, di Departamento Meteorologico di Aruba, a splica cu meteo ta un servicio meteorlologico y no sismologico.

Sr. Barkmeijer a splica cu Meteo Aruba ta duna un servicio meteorologicoy no sismologico. Meteo di Aruba tin solamente un sismograaf, pero mester 3 sismograaf pa forma un triangulo pa por ubica e centro di e temblor aki. Meteo por duna infomracion, pero den e caso aki, Sr. Barkmeijer a busca informacion cerca Funivisis (Venezuela) pa ta sigura. Pero nan no a registra nada, y USGS ta otro entidad pa haya dato, tampoco no tin niun registro di niun temblor den area. Di informacionnan cu Meteo por a recopila di ciudadanonan cu a bisa cu nan a sinti manera un explosion, y cu despues trilling, Sr. Barkmeijer por a conclui cu ta un Sonic Boom lo por a tende. Si e ta suficientemente cerca, e por causa trlling.E por ta manera un tres of cuater explosion mas o menos.

Si e ta hopi cerca, e por hasta kibra e glasnan di bentana, etc. Den e caso aki, kisas ta tameb cu tabata un explosion, mirando cu ta cobando cierta parti di Paradera. Y no sa si a bula algo cu dinamita. Pero loke ta temblor, e ta masha improbabel, cu esey tabata e caso. Sr. Barkmeijer no pro bisa cu siguransa.

Loke e kier pa hende compronde ta cu Meteo Aruba no por core publica algo si ta ariba un “supuesto” hecho cu a pasa y no tin datonan di esaki. E ta algo masha no profesional. Si ta posibel, cu e ta algo local, manera algun luna pasa unda cu a core publica algo cu no tabata tin datonan di dje, cu ni Funivis no tabata tin nada. Esaki tabata den temproada di blackout di Venezuela.

Durante e tempo ey tampoco, Meteo Aruba no a ricibi niun claim di seguro ni nada. P’esey lo por conclui ta cu si no ta algo hopi local, kisas e tabata un sonic boom. Cualke jet fighter di Venezuela lo a yega cerca y disparce kibrando barera di zonido, unda cu tambe ta tende dos pa tres klap tras di otro unda cu bentana di cas por tembla. Kisas ta esey. Pero di temblor si no tin nada registra.

Si haya mas informacion, esaki lo keda publica den e pronostico di tempo, segun Sr. Dave Barkmeijer, di Meteo Aruba.

