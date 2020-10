MetaCorp ta sigui inverti: A emplea casi 100 trahado

Despues cu como 900 persona a aplica pa un trabou na The Movies IMAX @ Gloria, diasabra ultimo a firma contract cu e prome 95 empleadonan cu lo join e ekipo cu lo traha na e compleho nobo di cine, entretenimiento y di cuminda. A nota cu caranan contento cu, den pleno pandemia, a logra haya un trabou nobo. E proceso di screening y entrevista a tuma mas of menos tres siman.

Eddie de Veer di gerencia di MetaCorp Aruba a indica cu asina aki e empleadonan nobo por cuminsa cu e fase di training y preparacion p’e apertura cu lo tuma luga dentro di algun siman mas.

Tur hende ta pasando un momento dificil den e pandemia aki. P’esey The Movies ta tuma tur precaucion indica pa DVG. Tambe ta haci uzo di tecnicanan cu ta siña for di industria di cine. Den estadistica ta mustra cu contagio di Coronavirus na cinenan no ta conoci ainda. Eddie de Veer ta kere cu esey ta bin debi na e saneamento di e salanan despues di cada pelicula y esey ta traduci den miho combatimento di e virus.

Nobent’icinco empleado nobo ta e prome fase y Gloria ta habriendo segun e normanan social di cual no ta uza su capacidad completo. E capacidad ta restringi pero lo tin restaurantnan, manera PF Chang’s, Starbucks pero tambe otro restaurantnan cu ta sirbi cuminda Italiano. Tambe lo tin un area pa muchanan chikito por entretene nan mes.

Tocante The Movies IMAX @ Gloria

Lo tin varios sala VIP, lo tin un IMAX grandi, lo tin diferente restaurant den e mesun edificio nobo aki, cu entretanto ta den fase avansa di construccion. E lo ta ful ekipa; Den e sala IMAX e luznan no ta bombionan grandi mas, pero nan ta laser. No tin un solo projector pa haya claridad riba e screen grandi, sino 2 projector y 2 laser proyectando riba e mesun film. E ta digital riba un pataya enorme y cu un zonido cu antes tabata single track cu un speaker tras di e pantaya. Pero awor, den e edificio nobo, lo uza tecnologia IMAX cu tin 12 track, pues un zonido for di e mundo aki. E diferencia di mira e mesun pelicula via Netflix na cas of bay IMAX, ta un diferencia enorme.

MetaCorp ta celebra 100 aña

E aña aki MetaCorp ta cumpli 100 aña di existencia y e pandemia no ta duna oportunidad pa celebra. “E aña aki no ta pa celebra, pero ta un aña di reflexiona, pa reinventa y aña pa tuma precaucion pa sigui den e siguiente 10 añanan. No solamente como compania pero tambe como pais”, asina Eddie de Veer a expresa. “E ta duna mi hopi placer na otro banda di por yena 95 cupo di trabou”. Esey kiermen cu MetaCorp ta yudando 95 famia pa alivia un e situacion un tiki, aunke esey no lo resolve e situacion di Aruba. Si nos tur aporta cu un piedra chikito, nos por yega na esey si.

