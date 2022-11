E siman aki Gobierno di Aruba a inicia cu tratamento di presupuesto den parlamento. Tin dos presupuesto pa trata esta: (1)presupuesto di aña 2023 cu a wordo entrega dia 1 di september na Parlamento y cu pa ley e mester ta cla rond di 15 di december. Esaki ta e prome aña cu a entrege na tempo despues di hopi aña, y e ta e prome aña cu ta mustra cu Aruba ta bay tin su presupuesto na tempo aproba pa Parlamento. (2) Ademas mester trata e cambio di presupuesto 2022 cu tambe mester bay Parlamento ainda y lo wordo trata den curso di otro siman.

Desde dialuna diferente Minister a pasa Parlamento pa trata e presupuesto yDiabierna ta toca turno di Minister di Finansa Xiomara Maduro y Prome Minister Wever – Croes. Premier Wever – Croes a expresa cu e presupuesto 2023 ta un bon prespuesto pa diferente motibo. Aruba ta den recuperacion y ta saliendo for di e gara di e pandemia. Economia a cuminsa desaroya mihor, turismo ta bayendo hopi bon y entrada di gobierno tambe a cuminsa aumenta. Esey ta pone cu ta bay logra e palabracionnan cu a haci cu Hulanda pa 2023, cual lo conduci cu e aña ey lo ta hopi mas trankil compara cu 2022. A delibera cu Hulanda riba esaki y nan ta satisfecho di mira esaki, pues awo por sigui delibera riba otro temanan cu tin pendiente cu Hulanda.

Prome Minister Wever – Croes ta invita henter comunidad pa sigui e reunionnan den Parlamento. Ta lamentabel cu oposicion no ta den sala y cu nan a scoge pa no ta den e tratamento di presupesto. E ta un mal ehempel pa tur trahado cu ta bay traha pa gana nan pan di cada dia, mientras cu tin un grupo di Parlamentario cu ta lanta y dicidi cu nan no kier traha y no ta bay traha. Oposicion ta uza e argumento cu nan a manda un carta dia 5 di september pidiendo Gobierno pa ‘trek in’ e presupuesto, cual segun nan no ta consitucional. Gobierno di Aruba na su turno a laga diferente experto wak e carta aki y a formula e contesa di e carta pa splica partido AVP, MAS y Accion 21, cu nan ponencianan no ta corecto. Prome Minister a sigui splica cu oposicion a bin cu dos ponencia, cual ta cu ora cu haci cambio den presupuesto bo mester bolbe bay Raad van Advies (RvA )cu ne, cual ta berdad ora cu haci cambio den gastonan, pero no den entradanan. E cambio den entrada cu a tuma luga ta encera decision di Gobierno pa no bin mas cu e BTW entrante prome di januari 2023, pero pa aumenta BBO cu 1%. A tuma e decision aki paso e efecto di inflacion di BTW lo tabata bay ta mucho halto. Gremio comercial a propone pa Gobierno pospone introduccion di BTW y pueblo di Aruba a pidi pa evita mas inflacion y esey ta loke cu a haci.

Nan otro argumento tabata cu, paso a haci e cambio di BTW pa BBO, tincu bay bek cerca CFT pa conseho. Y akinan ta mira cu nan no ta lesa nan leynan y documentonan paso e ley ta stipula cu bo mester manda bo presupuesto pa CFT despues cu Parlamento caba di aprobe y no prome. Bo por hacie prome, cual colega Minister Maduro a haci, pero no mester. Pues no por bisa cu si no bolbe mande e ta inconstitucional. Ademas, pa loke ta e cambio di BTW pa BBO ta un cambio di ley cu RvA ta trahando riba dje, Prome Minister a agrega.

Lamentablemente despues cu oposicion a ricibi e contesta di e expertonan, nan a keda keto pa mas cu dos luna, pero aworaki a bin cu e excusa aki pa no presenta na Parlamento, cual ta lamenta profundamente. Ta compronde cu nan ta mas preocupa cu tratamento di caso Avestruz aworakinan como cu ta trata di nan colega cu nan a brasa y protege tur e tempo aki.

Concluyendo Prome Minister Wever – Croes a expresa cu ta lamenta e escogencianan di oposicion pero ta consciente cu si laga den man di oposicion pa tuma decision pa pais Aruba, e pais no ta bay dilanti. Nan a demostra esaki ora cu nan tabata den gobierno y awo tambe den Parlamento. ‘Nos tin un meta, crea progreso y bienestar pa cada ciudadano di nos pais, y pesey e presupuesto aki ta e prome paso pa logra esaki.’